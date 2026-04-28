Largement battue par Troyes samedi (0-3), l’ASSE doit se rattraper à Rodez mais les nouvelles n’incitent pas à l’optimisme.

L’AS Saint-Étienne avance dans le doute avant son déplacement à Rodez. Corrigés par Troyes dans le Chaudron samedi dernier (0-3), les Verts arrivent fragilisés au moment d’affronter l’une des équipes les plus solides de Ligue 2 à domicile.

Rodez, une forteresse qui fait peur à l’ASSE

Le déplacement s’annonce extrêmement compliqué pour l’ASSE. Déjà parce que les Verts restent sur un bilan très pauvre à Paul-Lignon avec seulement un point pris lors de leurs deux derniers passages en 2023. Mais surtout parce que le RAF impressionne actuellement. Invaincu depuis 18 matches, Rodez s’est transformé en véritable machine cette saison.

À domicile, les hommes de Didier Santini sont particulièrement redoutables. Seuls Clermont et Pau sont parvenus à s’imposer à Paul-Lignon cette saison, les 19 et 26 septembre. Très peu d’équipes peuvent afficher une telle solidité. En Ligue 2, seuls Troyes, Le Mans FC et Grenoble ont également limité les dégâts à domicile avec seulement deux défaites. Autrement dit, l’ASSE débarque dans l’un des stades les plus compliqués du championnat au pire moment.

Philippe Montanier très inquiet après Troyes

Au-delà des statistiques, c’est surtout le visage affiché par les Verts contre Troyes qui inquiète énormément. Après la lourde défaite dans le Chaudron, Philippe Montanier n’a pas caché son inquiétude concernant le mental de son groupe.

« Quand on est en difficulté, on voit qu’on manque de leadership sur le terrain. On s’éteint vite quand ça ne tourne pas en notre faveur, il faut qu’on travaille là-dessus », a constaté le coach de l’ASSE. Des mots forts qui traduisent un vrai problème de caractère au sein de cette équipe.

Un manque de rythme qui interpelle

Autre point inquiétant relevé après la rencontre : l’intensité affichée par l’ASSE. Au micro de beIN SPORTS, Robert Malm a notamment souligné le manque de dynamisme et le rythme insuffisant imposé par les Verts face à Troyes. Dans les grands rendez-vous, l’ASSE semble actuellement incapable de répondre au défi physique et mental.

Philippe Montanier l’a lui-même reconnu : « Il ne faut pas non plus chercher des explications ailleurs, notre niveau n’a pas été assez bon. Sur des matches au sommet comme ça, il faut faire moins d’erreurs et être à son niveau. » Le constat est brutal.

Une réaction obligatoire pour les Verts

À deux journées de la fin, l’ASSE n’a pourtant plus le droit de s’effondrer. Une nouvelle contre-performance à Rodez pourrait encore compliquer les ambitions stéphanoises et renforcer les doutes autour du groupe. Mais au vu de la dynamique actuelle du RAF et des difficultés mentales affichées par les Verts, la mission s’annonce particulièrement périlleuse. L’ASSE joue déjà très gros ce samedi soir.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2