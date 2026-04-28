Dans le viseur d’Habib Beye après son entrée décevante contre l’OGC Nice (1-1), Himd Abdelli (26 ans) n’en finit plus de se faire tailler à l’OM.

Le climat devient de plus en plus tendu autour d’Himad Abdelli à l’OM. Déjà critiqué pour ses performances jugées insuffisantes depuis son arrivée, le milieu offensif de 26 ans se retrouve désormais au cœur d’une nouvelle polémique après le match nul contre l’OGC Nice (1-1). Et cette fois, la tension aurait explosé directement dans le vestiaire marseillais.

Une altercation musclée avec Habib Beye ?

Comme déjà indiqué, Abdelli aurait très mal réagi aux reproches formulés par Habib Beye après son entrée décevante face à Nice. Le joueur aurait lancé au coach de l’OM : « Tu me parles pas comme ça, t’es pas mon père, il n’y a pas que moi qui suis entré. » Une phrase qui témoignerait d’une énorme tension interne au sein du vestiaire olympien.

Face à l’OGC Nice, Abdelli n’a clairement pas convaincu. Entré en cours de match, l’ancien Angevin a eu du mal à apporter du rythme ou de la créativité dans une rencontre pourtant importante pour l’OM. Son attitude et son impact sur le terrain sont aujourd’hui largement remis en question, alors qu’il était arrivé à Marseille avec beaucoup d’attentes après ses performances à Angers.

Jérôme Rothen allume totalement Abdelli

Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen n’a pas caché son incompréhension face à l’attitude du joueur. Dans la même ligne que Beye, l’ancien Parisien a poussé un énorme coup de gueule : « T’imagines Abdelli, il y a quelques mois il jouait à Angers. Il vient d’arriver à Marseille, normalement il doit avoir des étoiles dans les yeux. Mais en très peu de temps, parce que le mec ne joue pas, parce qu’il n’accepte pas les reproches… On a vu l’entrée d’Abdelli, c’est insuffisant. Il n’accepte pas les reproches de son entraîneur, mais où on va ? » Des propos très durs qui illustrent le malaise grandissant autour du milieu offensif de l’OM.

Depuis son arrivée à l’OM, Abdelli peine à convaincre. Son adaptation est compliquée, son temps de jeu limité et ses prestations restent très irrégulières. Résultat : le joueur commence déjà à cristalliser une partie des critiques, surtout dans un contexte où l’OM attend davantage d’impact de ses recrues. Cette affaire intervient dans une période déjà sensible pour Marseille, où les ambitions sportives restent élevées malgré plusieurs turbulences internes. Les réactions d’humeur et les tensions dans le vestiaire inquiètent forcément alors que le sprint final approche. Habib Beye devra désormais gérer ce dossier avec attention pour éviter que la situation ne s’envenime davantage.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)