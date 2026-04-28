Alors que Frank McCourt est critiqué pour sa gestion du club, les supporters de l’OM devraient se rappeler d’où ils viennent.

Depuis près de dix ans, Frank McCourt dirige l’OM avec des résultats sportifs parfois frustrants, notamment en raison de l’absence de titres majeurs. Mais au moment où les critiques se multiplient autour de sa gestion, certains rappellent un élément essentiel : un autre candidat était très proche de récupérer le club avant lui. Et ce nom fait aujourd’hui froid dans le dos à beaucoup de supporters olympiens.

Gérard Lopez avait une avance pour racheter l’OM

Avant l’arrivée de McCourt en 2016, Gérard Lopez faisait en effet partie des favoris pour reprendre l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. À l’époque, l’homme d’affaires luxembourgeois bénéficiait même d’une certaine crédibilité dans le football européen.

Mais les années suivantes ont profondément changé l’image du dirigeant, notamment après les énormes difficultés rencontrées par les Girondins de Bordeaux, descendus jusqu’en National 2. Aujourd’hui, beaucoup considèrent que Marseille a peut-être évité une catastrophe.

Bennani défend fortement McCourt

Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Karim Bennani a tenu récemment un discours très fort en faveur du propriétaire de l’OM : « C’est plus que louable, c’est vital ! Sans lui, je ne sais pas où serait l’OM aujourd’hui. On parle des Girondins de Bordeaux, mais je rappelle juste que Gérard Lopez était en course pour racheter l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. Il avait même une longueur d’avance et McCourt est sorti du chapeau. Donc oui, l’OM doit remercier un homme comme Frank McCourt qui a investi son argent personnel et qui a même redonné de l’ambition à l’OM. Parce que mine de rien, Marseille se bat chaque année pour le Top 3. Certes il n’y a pas eu de titres, mais l’OM vibre chaque année pour aller chercher une place qualificative en Ligue des champions. On peut raconter ce qu’on veut, mais c’est un homme qui a investi son argent personnel pour essayer de faire passer un cap à l’OM. » Une sortie qui relance totalement le débat autour du bilan de McCourt.

Un OM critiqué… mais toujours ambitieux

Depuis son arrivée, Frank McCourt a souvent été accusé d’erreurs sportives, de mauvais choix d’entraîneurs ou d’un manque de stabilité globale. Pourtant, malgré les turbulences, l’OM reste régulièrement placé dans la course au podium en Ligue 1.

Le club phocéen continue également d’attirer des joueurs importants et conserve une ambition européenne constante, même dans un contexte économique parfois tendu. À l’inverse, l’exemple bordelais sert aujourd’hui d’avertissement à beaucoup de supporters français.

Le cas Bordeaux change totalement la perception

La chute spectaculaire des Girondins de Bordeaux a profondément marqué le football français. Et forcément, le nom de Gérard Lopez reste désormais associé à cette descente progressive vers le chaos sportif et financier.

Du côté de Marseille, certains supporters commencent donc à relativiser la gestion de McCourt, estimant que l’OM aurait pu connaître un destin bien plus sombre. Le débat reste ouvert autour du propriétaire américain. Mais une chose paraît certaine : avec le recul, voir Gérard Lopez prendre le contrôle de l’OM aurait probablement provoqué une immense inquiétude aujourd’hui.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)