OM : fin du naming “Orange Vélodrome”, Stéphane Richard prépare un gros coup

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C’est une page qui se tourne à Marseille. Le Olympique de Marseille va bientôt dire adieu à l’appellation “Orange Vélodrome”, après près de dix ans de partenariat.

En coulisses, Frank McCourt prépare déjà la suite… avec un deal qui pourrait marquer un tournant dans la stratégie du club.

Un partenariat qui prend fin cet été

Le contrat de naming avec Orange arrive à son terme en juin et ne sera pas prolongé.

Pourtant, une extension semblait envisageable ces derniers mois. Des discussions avaient bien été entamées entre les deux parties, mais elles ont finalement été stoppées d’un commun accord.

Depuis 2016, cet accord rapportait environ 2,5 millions d’euros par an au club. Une somme importante, mais visiblement insuffisante pour répondre aux nouvelles ambitions financières de l’OM.

Une décision stratégique en interne

Derrière cette rupture, difficile de connaître les raisons exactes. Mais tout laisse penser que le club marseillais souhaite revoir ses exigences à la hausse.

Avec un stade emblématique comme le Stade Vélodrome, l’OM estime pouvoir attirer un partenaire encore plus puissant, notamment à l’international.

Une volonté portée directement par Frank McCourt, qui cherche à maximiser les revenus du club.

Un nom qui n’a jamais convaincu

Si le partenariat avec Orange a été solide sur le plan économique, il n’a jamais réellement séduit les supporters.

Très attachés à l’histoire du club, ces derniers ont toujours continué à parler du “Vélodrome”, sans vraiment adopter le naming officiel.

Un élément qui pourrait peser dans le choix du futur partenaire.

Des discussions déjà en cours

Selon les dernières tendances, plusieurs marques internationales seraient actuellement en discussion avec l’OM.

L’objectif est clair : trouver un accord plus lucratif, mais aussi plus impactant en termes d’image.

Le prochain naming devra non seulement répondre aux exigences financières du club, mais aussi réussir là où le précédent a échoué : s’imposer dans le cœur des supporters.

Un tournant pour l’OM

Ce dossier dépasse largement la simple question du nom du stade.

Il s’inscrit dans une stratégie globale de développement des revenus et d’attractivité internationale pour l’Olympique de Marseille.

Un nouveau nom… ou un retour aux sources ?

Une question reste désormais en suspens : le stade conservera-t-il un naming commercial ou reviendra-t-il à une appellation plus traditionnelle ?

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : l’été s’annonce décisif pour l’avenir de l’enceinte marseillaise.

Et dans ce dossier, Frank McCourt joue une nouvelle carte importante pour l’OM.