OM Mercato : Paris veut torpiller une ancienne priorité marseillaise à 25 M€ !

Ancienne piste de l’OM, Nathan De Cat continue d’attirer les convoitises. Mais alors que le Paris FC passe à l’action, le dossier semble désormais s’éloigner de Marseille

Il y a plusieurs mois, l’OM avait identifié le jeune Nathan De Cat comme l’un des grands talents à suivre pour l’avenir. Mais le dossier prend aujourd’hui une nouvelle tournure. Selon les informations du quotidien belge Le Soir, le Paris FC est désormais entré dans la course pour recruter le prodige d’Anderlecht et lui a même fait visiter ses installations cette semaine.

Pour l’OM, cette évolution confirme surtout que la concurrence devient de plus en plus féroce autour du milieu belge de 17 ans. Ces derniers mois, plusieurs médias avaient révélé l’intérêt marseillais (et celui de l’OL) pour celui qui est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football belge. Le club phocéen suivait sa progression avec attention dans l’optique d’un recrutement d’avenir.

Du beau monde sur Nathan De Cat

Mais aujourd’hui, Marseille n’est plus seul, loin de là. Le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et Stuttgart surveillent également le joueur, tandis que d’autres grands clubs européens ont régulièrement été associés à son nom ces derniers mois. Une concurrence qui ne cesse de faire grimper sa valeur marchande.

À Anderlecht, Nathan De Cat est déjà vu comme un futur transfert record. Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain impressionne par sa maturité, son impact physique et sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles au milieu. Certains observateurs estiment même qu’il pourrait devenir la plus grosse vente de l’histoire du club bruxellois. La saison dernière, De Cat a compté 3 buts et 5 passes dé en 46 matchs.

Anderlecht espère 25 millions d’euros

Selon les dernières estimations relayées autour du dossier, Anderlecht espérerait récupérer au minimum 25 millions d’euros pour son joyau. Un montant important pour un joueur aussi jeune, qui pourrait refroidir plusieurs prétendants, y compris l’OM.

Si Marseille conserve probablement un œil attentif sur la situation, le Paris FC semble désormais vouloir accélérer concrètement. Et plus le temps passe, plus Nathan De Cat paraît destiné à rejoindre un projet capable d’investir massivement pour s’offrir l’un des plus gros talents de sa génération. Pour l’OM, ce dossier ressemble de plus en plus à une occasion qui s’éloigne.