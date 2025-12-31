À LA UNE DU 31 DéC 2025
OM Mercato : lutte intense pour un milieu pas encore majeur et déjà coté 17 M€

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 13:00
Nathan De Cat (en noir et mauve) lors d'un match d'Anderlecht.
L’OM ferait partie des clubs intéressés par le jeune milieu belge d’Anderlecht Nathan De Cat (17 ans).

Le milieu de terrain, ce n’est pas vraiment le secteur de jeu le plus dégarni à l’Olympique de Marseille. Pierre-Emile Hojbjerg, Arthur Vermeeren, Matt O’Riley, Geoffrey Kondgobia et Angel Gomes s’y partagent le temps de jeu depuis le début de la saison, sans parler de Daryl Bacola qui a fait des apparitions remarquées. Mais le Danois est suivi par la Juventus, le Belge n’est que prêté par le RB Leipzig, l’autre Danois prêté aussi, mais par Brighton, Kondogbia est souvent blessé et Gomes poussé vers la sortie. Raisons suffisantes pour inciter Medhi Benatia et Pablo Longoria à prospecter dans ce domaine.

Sa valeur pourrait encore augmenter

Selon le quotidien italien Il Corriere dello Sport, l’OM ferait partie des clubs intéressés par Nathan De Cat. Ce jeune milieu belge est l’une des révélations de la saison en Jupiler League. A seulement 17 ans, il impressionne, du haut de 1,92m, avec Anderlecht. Capable d’évoluer aussi bien à la récupération qu’un cran plus haut sur un côté, il brille par son intelligence de jeu et sa qualité de relancer. De quoi attirer le regard de pointures comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen.

Ces gros clubs ne sont pas le seul écueil pour l’OM : sous contrat jusqu’en 2027 avec les Mauves, De Cat serait déjà coté à 17 M€ alors qu’il n’est toujours pas majeur ! Une somme dans les cordes de Marseille mais un sacré risque pour un joueur de cet âge. International dans toutes les catégories de jeunes de la Belgique, Nathan De Cat pourrait être prochainement convoqué chez les A. Ce qui gonflerait encore plus sa valeur…

