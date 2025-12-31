À LA UNE DU 31 DéC 2025
OM Mercato : Greenwood menacé d’être transféré !

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 06:57
Mason Greenwood lors du match de Coupe de France de l'OM contre Bourg-Péronnas.
La Provence révèle que la direction de l’OM a mis un gros coup de pression à Mason Greenwood, au printemps, le menaçant de le transférer s’il ne haussait pas son niveau.

Depuis plusieurs jours, La Provence dévoile petit à petit l’équipe type du XXIe siècle de l’OM. Ce mercredi, c’est au tour de l’ailier droit et, sans surprise, c’est Mason Greenwood qui a été élu par les supporters. L’Anglais a recueilli 71,2% des voix, une majorité écrasante qui lui permet de devancer d’autres anciens chouchous du Vélodrome comme Florian Thauvin (15,7%), Mathieu Valbuena (9,5%), Hatem Ben Arfa (3,2%) et Cengiz Ünder (0,4%).

Le point de rupture a failli être atteint en mars

Dans son article d’analyse, La Provence fait une révélation : la direction de l’OM a songé à se séparer de Greenwood la saison dernière ! « Sa nonchalance, poussée à son paroxysme lors d’un épouvantable Clasico (0-3), en a agacé plus d’un. Y compris ses dirigeants qui ont songé, courant mars, à s’en séparer s’il ne se ressaisissait pas. » La réponse de l’ancien joueur de Manchester United fut magistrale avec plusieurs prestations XXL et des buts décisifs, dont un boulet de canon au Havre (3-1) ayant offert la qualification en Champions League à l’OM.

Neuf mois plus tard, au moment de clôturer l’année 2025, les dirigeants de l’OM seraient davantage enclins à conserver Mason Greenwood aussi longtemps que possible qu’à le menacer de le faire partir. Mais la réalité financière du club est telle qu’en juin prochain, l’Anglais devrait bien aller voir ailleurs…

