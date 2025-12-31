À LA UNE DU 31 DéC 2025
[08:40]ASSE Mercato : Bardeli fait une grande annonce sur son avenir !
[08:27]Un rival du Real Madrid fait scandale, une recrue s’offre au FC Barcelone
[08:05]Stade Rennais Mercato : un énorme deal en préparation avec le Real Madrid ?
[07:46]FC Nantes Mercato : retour de flamme pour une recrue défensive ?
[07:29]Mercato : le RC Lens est fixé pour Seidu (Stade Rennais)
[07:14]PSG Mercato : la hype Vitinha enfle au Real Madrid
[06:57]OM Mercato : Greenwood menacé d’être transféré !
[06:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il foncer sur Franck Haise pour remplacer Horneland ?
[05:00]OM : un ancien chouchou du Vélodrome victime d’un mal insolite
[00:00]ASSE : Lucas Stassin s’expose enfin avec sa sublime soeur Manon 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : un ancien chouchou du Vélodrome victime d’un mal insolite

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 05:00
💬 Commenter
Lucas Ocampos en action lors d'un match de Monterrey.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Passé par l’OM entre 2015 et 2019, Lucas Ocampos (31 ans) joue aujourd’hui au Mexique, où il doit suivre une période de repos en raison… d’une paralysie faciale !

C’est le média argentin El Grafico qui a dévoilé l’information lundi : Lucas Ocampos va manquer les prochains matches de son club, le CF Monterrey, en raison d’une paralysie faciale partielle ! L’ailier a publié une photo de lui sur les réseaux sociaux, où on le voit avec un pansement sur son œil droit. C’est donc ce côté du visage qui est touché. Le média ne précise pas que Ocampos pourra retrouver les terrains. Tout dépendra, évidemment, de l’évolution de sa guérison.

Il avait brillé lors de la saison 2017-18

Ancien chouchou du Vélodrome, qui appréciait sa grinta tout autant que ses buts spectaculaires, Lucas Ocampos a laissé une belle image à l’OM. Il y était arrivé en 2015 en provenance de Monaco, qui avait déboursé 13 M€ pour l’arracher à River Plate, une somme très importante à l’époque, surtout que l’ASM évoluait en L2. A Marseille, dans un contexte ressemblant beaucoup plus à ce qu’il avait connu à River, l’ailier avait explosé, réalisant notamment une super saison 2017-18, celle qui avait vu l’OM arriver en finale de l’Europa League.

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Passé ensuite par le FC Séville et l’Ajax Amsterdam, il évolue depuis un an au Mexique. Il faut espérer que sa paralysie guérira et qu’il pourra poursuivre sa carrière.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot