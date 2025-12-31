Passé par l’OM entre 2015 et 2019, Lucas Ocampos (31 ans) joue aujourd’hui au Mexique, où il doit suivre une période de repos en raison… d’une paralysie faciale !

C’est le média argentin El Grafico qui a dévoilé l’information lundi : Lucas Ocampos va manquer les prochains matches de son club, le CF Monterrey, en raison d’une paralysie faciale partielle ! L’ailier a publié une photo de lui sur les réseaux sociaux, où on le voit avec un pansement sur son œil droit. C’est donc ce côté du visage qui est touché. Le média ne précise pas que Ocampos pourra retrouver les terrains. Tout dépendra, évidemment, de l’évolution de sa guérison.

Il avait brillé lors de la saison 2017-18

Ancien chouchou du Vélodrome, qui appréciait sa grinta tout autant que ses buts spectaculaires, Lucas Ocampos a laissé une belle image à l’OM. Il y était arrivé en 2015 en provenance de Monaco, qui avait déboursé 13 M€ pour l’arracher à River Plate, une somme très importante à l’époque, surtout que l’ASM évoluait en L2. A Marseille, dans un contexte ressemblant beaucoup plus à ce qu’il avait connu à River, l’ailier avait explosé, réalisant notamment une super saison 2017-18, celle qui avait vu l’OM arriver en finale de l’Europa League.

Passé ensuite par le FC Séville et l’Ajax Amsterdam, il évolue depuis un an au Mexique. Il faut espérer que sa paralysie guérira et qu’il pourra poursuivre sa carrière.