OM Mercato : une manne en moins pour recruter en janvier ?

Par Raphaël Nouet - 30 Déc 2025, 20:42
Les dirigeants de l'OM Giovanni Rossi, Pablo Longoria et Medhi Benatia en discussion.

Mattéo Guendouzi pourrait quitter la Lazio Rome cet hiver. L’OM était intéressé sur une éventuelle plus-value mais cette clause ne serait plus d’actualité.

Parti de l’OM à l’été 2023, Mattéo Guendouzi pourrait reprendre son baluchon, cet hiver, après seulement deux ans et demi à la Lazio Rome. Le milieu de 26 ans, formé au PSG et passé par Marseille entre 2021 et 2023, a déjà fréquenté six clubs. Un septième se profile. Galatasaray et des écuries anglaises seraient prêts à verser une belle indemnité aux Biancocelesti pour s’attacher ses services. L’OM suit le dossier car il est censé récupérer un pourcentage sur une éventuelle plus-value mais le site Football Club de Marseille annonce une mauvaise nouvelle.

L’OM ne devrait finalement rien toucher pour Guendouzi

Il explique qu’en 2023, Pablo Longoria avait inséré une clause dans le contrat de Guendouzi. Le milieu était vendu en dessous de sa valeur (estimée à 25 M€ à l’époque) à la Lazio Roma mais à la condition que 10% d’une future plus-value revienne dans les caisses de l’OM. Le transfert a été conclu entre 13 M€ (selon Transfermarkt) et 18 M€ selon RMC. Si Guendouzi est vendu à sa valeur, qui serait de 28 M€, cela pourrait donc faire entre 1 et 1,5 M€ pour l’OM.

Mais Football Club de Marseille annonce que « le contexte contractuel fait que l’OM pourrait rester simple spectateur en cas de transfert ». Et donc ne rien toucher sur une éventuelle transaction.

