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FRANCE

OM Mercato : Benatia a bouclé une signature très prometteuse

Par William Tertrin - 14 Mai 2026, 21:20
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À bientôt 20 ans, Kelyann Bezahaf, jeune latéral droit formé à l’OM est sur le point de franchir une étape majeure de sa carrière en signant son premier contrat professionnel.

L’OM poursuit la valorisation de sa formation. Selon L’Équipe, Kelyann Bezahaf, latéral droit polyvalent de 19 ans, va signer son premier contrat professionnel avec le club phocéen pour une durée de trois ans.

Formé à l’OM depuis près d’une décennie, le joueur né en 2006 s’est progressivement imposé comme l’un des profils les plus prometteurs du centre de formation marseillais. Cette saison, il a particulièrement marqué les esprits en National 3 avec la réserve, tout en s’illustrant également en UEFA Youth League, où il a confirmé sa montée en puissance.

Deux apparitions cette saison en Ligue 1

Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024, Bezahaf symbolise la nouvelle génération issue du centre de formation marseillais. Rapide, offensif et capable d’évoluer sur plusieurs positions défensives, il a séduit le staff technique par sa régularité et sa maturité dans le jeu.

Ses performances ne sont pas passées inaperçues du côté du groupe professionnel. Ces dernières semaines, il a été régulièrement appelé à s’entraîner avec les pros et a même intégré le groupe face à Nantes et au Havre, sans toutefois entrer en jeu.

L’OM fidèle à sa stratégie de développement des jeunes

International U20 avec l’Algérie, le défenseur suit une trajectoire ascendante qui pourrait rapidement le rapprocher de la rotation de l’équipe première. L’OM, fidèle à sa stratégie de développement des jeunes talents, lui offrirait ainsi un contrat de trois saisons pour sécuriser son avenir et accompagner sa progression.

Cette signature marquerait une étape importante, aussi bien pour le joueur que pour le club, qui continue de miser sur sa formation pour préparer l’avenir.

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