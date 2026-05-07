Critiqué de toutes parts, Medhi Benatia n’en reste pas professionnel dans son rôle de directeur sportif de l’OM.

Medhi Benatia continue d’avancer discrètement mais sûrement dans ses derniers instants à l’OM. Critiqué sur sa gestion globale de l’équipe première, le directeur sportif olympien reste pourtant très actif en coulisses, notamment sur le travail de formation et la détection des jeunes talents.

Benatia toujours impliqué avec les jeunes

Ces derniers jours, le Marocain a d’ailleurs été aperçu aux côtés de Titou Hasni lors du Challenge Espoirs, après avoir également assisté à des rencontres des catégories U14 et U15 du côté de Malpassé. Une présence qui confirme l’importance accordée au développement des jeunes au sein du projet marseillais.

Et en parallèle de ce suivi de terrain, Medhi Benatia aurait également avancé sur un dossier interne déjà très suivi en club : celui de Kelyann Bezahaf. Le latéral droit de l’OM, récemment intégré au groupe professionnel après une semaine remarquée avec l’équipe première, incarne l’une des satisfactions du centre de formation olympien.

Bezahaf verrouillé par l’OM ?

Selon le compte Treize013, l’OM aurait décidé de passer à l’action en lui proposant son premier contrat professionnel. Une étape importante qui témoigne de la confiance accordée au joueur et de sa progression rapide dans la hiérarchie. Cette signature s’inscrit dans une volonté claire du club : sécuriser les jeunes talents avant qu’ils n’attirent l’attention extérieure.

Un signal fort envoyé en interne, alors que l’OM cherche à stabiliser son projet sportif sur le long terme. Malgré les critiques sur sa gestion globale, Benatia continue donc de poser ses premières pierres en coulisses, notamment en misant sur la formation et l’émergence de profils prometteurs issus du club. Dans un contexte parfois agité autour de l’équipe première, ce type de décision montre que l’OM travaille aussi sur l’avenir, loin du tumulte du mercato principal.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)