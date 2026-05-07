Si l’ASSE doit impérativement s’imposer contre Amiens pour rêver de Ligue 1, Philippe Montanier n’est pas sûr d’avoir la bonne formule.

L’ASSE joue gros face à Amiens mais Philippe Montanier avance encore avec plusieurs incertitudes. À l’approche de cette rencontre décisive dans la course à la montée en Ligue 1, les Verts savent qu’ils n’ont quasiment plus le droit à l’erreur.

Un problème de coaching pour Montanier ?

Une victoire est impérative pour continuer à rêver d’un retour immédiat dans l’élite, en comptant sur un résultat favorable du Mans à Bastia dans le même temps. Pourtant, malgré l’enjeu immense, des doutes persistent autour de la capacité du staff de l’ASSE à trouver les bonnes solutions tactiques. Le journaliste d’Onze Mondial Antoine Chirat a d’ailleurs pointé une faiblesse inquiétante dans la gestion récente de l’équipe par Montanier.

« Pour Montanier, c’est quand même assez marquant. Quand son plan de base vacille, il a terriblement du mal à trouver des solutions, voire même à changer sa tactique », analyse-t-il sur X. Un constat qui intervient dans une période compliquée pour l’ASSE, marquée notamment par plusieurs blessures importantes dans l’effectif. Un contexte qui limite forcément les possibilités d’ajustements du technicien stéphanois.

Des absences qui n’expliquent pas tout

Notre confrère nuance toutefois cette difficulté en rappelant que l’état du groupe n’aide clairement pas l’entraîneur à modifier profondément son système. Mais dans un match aussi crucial contre Amiens, la gestion tactique pourrait devenir déterminante. Car si le scénario tourne mal ou si l’ASSE se retrouve rapidement en difficulté, les supporters attendront des réponses fortes et des adaptations rapides sur le banc.

Après plusieurs semaines de tension autour des résultats, Montanier sait qu’il sera particulièrement observé dans ce rendez-vous capital. Entre pression populaire, attentes de la direction et rêve de remontée, le coach joue lui aussi une partie importante de son avenir. Dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce incandescent, l’ASSE devra montrer un tout autre visage pour éviter une énorme désillusion.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2