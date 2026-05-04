La troisième défaite consécutive de l’ASSE à Rodez (1-2) fait planer d’énormes doutes avant le dernier match de la saison face à Amiens (samedi, 20h).

L’ASSE est peut-être en train de tout gâcher. Encore battus samedi soir sur la pelouse de Rodez (1-2), les Verts viennent d’enchaîner une troisième défaite consécutive au pire moment de la saison. Alors que la montée directe en Ligue 1 semblait encore largement accessible il y a quelques semaines, le club stéphanois traverse désormais une véritable crise avant le dernier rendez-vous contre Amiens ce samedi (20h). Et autour de l’ASSE, les critiques commencent à pleuvoir de toutes parts.

« Bien trop d’éléments pour espérer une montée directe en L1 »

La prestation livrée à Rodez a particulièrement choqué de nombreux observateurs. Manque d’intensité, fragilité défensive, absence de réaction collective : l’ASSE est apparu totalement dépassée dans un match pourtant capital pour son avenir.

Antoine Chirat, journaliste pour Onze Mondial, n’a pas mâché ses mots après cette nouvelle désillusion. « Prestation catastrophique des Verts. Qui incriminer ? Le manque d’envie du onze aligné ? Les idées de Montanier ? Le staff médical quand on voit tous les absents ? Les nombreuses recrues qui n’apportent rien ? Bien trop d’éléments pour espérer une montée directe en Ligue 1 », a-t-il lancé sur X.

Un constat très dur qui résume parfaitement le climat actuel autour du club forézien. Car au-delà des résultats, c’est surtout la dynamique inquiétante de l’équipe qui commence à provoquer un énorme malaise chez les supporters. Depuis plusieurs semaines, l’ASSE donne le sentiment de perdre totalement le contrôle de sa saison. Défensivement fébriles, offensivement beaucoup moins efficaces et mentalement fragilisés, les hommes de René Montanier abordent désormais le sprint final avec une confiance très basse.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

Prestation catastrophique des Verts. Qui incriminer ? Le manque d’envie du onze aligné ? Les idées de Montanier ? Le staff médical quand on voit tous les absents ? Les nombreuses recrues qui n’apportent rien ?

Bien trop d’éléments pour espérer une montée directe en Ligue 1#ASSE — Antoine CHIRAT (@chiratantoine) May 2, 2026

Des absences à l’ASSE qui n’expliquent pas tout

Thomas Bonnavent, journaliste sur Winamax, partage lui aussi cette inquiétude grandissante. « La fin de saison de Saint-Etienne… ils avaient tout pour monter en Ligue 1 et sur les trois derniers matchs, ça encaisse beaucoup, ça marque plus et ça va rater la montée. Directement du moins mais ça annonce des barrages bourbier et avec très peu de confiance », a-t-il expliqué.

Et c’est précisément ce qui inquiète le plus du côté du Chaudron. Longtemps considérée comme l’une des équipes les plus solides du championnat, l’ASSE semble désormais arriver à bout de souffle au pire moment possible. Les nombreux absents compliquent également fortement la tâche du staff stéphanois. Les blessures se sont multipliées ces dernières semaines, tandis que plusieurs recrues hivernales peinent encore à apporter une réelle plus-value dans les moments décisifs.

Avant la réception d’Amiens, la pression est donc énorme sur René Montanier et ses joueurs. Une nouvelle contre-performance pourrait définitivement faire basculer la saison stéphanoise dans une immense désillusion. Car après avoir longtemps rêvé d’un retour direct en Ligue 1, l’ASSE voit désormais se rapprocher le spectre de barrages extrêmement dangereux.