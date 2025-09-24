L’écho de la Ligue 2 résonne fort ce week-end. Sur la pelouse d’Amiens, Victor Lobry n’a pas caché son admiration : pour lui, l’AS Saint-Étienne version 2025 est tout simplement la meilleure équipe que la L2 ait connu depuis un moment. Entre déclarations chocs, retrouvailles chaleureuses et esprit de compétition, retour sur une soirée où le maillot vert a suscité tous les superlatifs.

La déclaration forte de Victor Lobry après ASC-ASSE

Victor Lobry connaît la maison verte. Le milieu de terrain, désormais à Amiens, n’a pas hésité à lâcher le compliment qui fait mouche au coup de sifflet final :

« C’est la meilleure équipe que la Ligue 2 ait connue depuis un moment. Il faut remonter vraiment loin pour retrouver un tel effectif en seconde division. J’espère qu’ils vont faire une belle saison et qu’on arrivera à prendre des points à Geoffroy-Guichard lors du match retour. »

Respect total pour ses anciens coéquipiers : Lobry, qui a croisé la route des Verts entre 2022 et 2024, voit dans l’effectif actuel une formation XXL taillée pour le sommet. Une vision partagée par d’autres ex-Stéphanois, à l’image de Victor Lobry et Thomas Monconduit avant le choc ASSE – Amiens.

Retrouvailles et chambrage bon enfant entre anciens Verts

Lobry n’a pas joué que des ballons samedi. Il est aussi allé chercher du plaisir dans les retrouvailles. Face à lui, Florian Tardieu, autre ancien pilier du vestiaire des Verts. Les deux hommes ont partagé bien plus que des passes décisives à l’ASSE : une vraie histoire de vestiaire, des complicités encore vivaces.

Ambiance chambrage mais toujours avec classe. Tardieu sourit en évoquant l’échange sur la pelouse : « Jouer contre Victor c’était sympa, on s’est un peu branchés pendant le match. On s’est pas mal chambrés, c’est toujours un plaisir de revoir tes anciens partenaires, encore plus quand tu gagnes (rires), comme ça tu peux encore plus chambrer ensuite. »

La Ligue 2 a beau parfois sentir la tension, ce type d’opposition offre ce supplément d’âme typique des clubs historiques, entre respect mutuel et ferveur unique. À travers ce duel, c’est tout l’esprit #ASSE qui s’est rappelé aux plus fidèles.

L’ASSE, un effectif XXL pour dominer la Ligue 2 ?

Le constat de Lobry n’est pas tombé du ciel. Sur le terrain, l’ASSE impressionne : Lucas Stassin, pépite belge à la valeur montante (18 millions d’euros en juin 2025), insuffle une dynamique offensive rarement vue à ce niveau. Son début de saison parle pour lui : 4 buts, 1 passe décisive en 6 matches – des stats qui ne laissent personne indifférent.

Autour de lui, Florian Tardieu joue les relais d’expérience, 100% des minutes disputées, maître à jouer infatigable. Le mélange de jeunesse en pleine ascension et de cadres solides façonne un collectif ambitieux, qui assume désormais un statut de favori.