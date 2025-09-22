Victor Lobry et Thomas Monconduit, passés par l’ASSE et désormais à Amiens, ont hâte de retrouver leur ancien club mardi, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 2.

Mardi soir (20h30), l’Amiens SC accueille l’AS Saint-Étienne pour un choc de Ligue 2 qui ne manquera pas de saveur. Pour deux cadres du vestiaire amiénois, Victor Lobry et Thomas Monconduit, ce rendez-vous aura une dimension particulière : les deux milieux ont évolué sous le maillot vert avant de rejoindre la Picardie.

Lobry a hâte de retrouver son ancien club

Dans une interview accordée au Courrier Picard, les deux joueurs n’ont pas caché leur impatience avant de croiser l’ASSE. Lobry, arrivé à Amiens l’hiver dernier, voit dans cette affiche une opportunité excitante : « Je pense que ce sont des bons matchs en tant que joueur de foot, de recevoir un gros club du football français. Forcément, comme on y est passé avec Thomas Monconduit, ça fait un petit enjeu supplémentaire. Ça rappelle de bons moments et j’ai hâte de les recevoir. »

Il a également souligné la dynamique de son équipe contre des adversaires réputés plus joueurs : « Ce sont des matchs qui nous réussissent plus ou moins depuis le début. On a vu avec la réception de Reims, même quand on est allés au Red Star. Quand c’est des équipes qui ont l’habitude de faire le jeu, on arrive à contrer ça. »

Pour lui, la clé sera avant tout l’investissement collectif : « À nous de répéter ça, de mettre l’engagement nécessaire d’un match de Ligue 2. On a à cœur d’avoir un projet d’équipe. Que ce soit n’importe quelle formation que l’on rencontre, il faut mettre ça en place. Forcément, contre des équipes comme ça, il y a un peu plus d’engouement, un peu plus d’engagement à mettre. Il faudra répondre présent et jouer ce match à fond. »

« Amiens n’est clairement pas favori sur ce match »

De son côté, Thomas Monconduit s’attend à une soirée animée dans les tribunes, tant la popularité de l’ASSE dépasse les frontières du Forez : « Hâte de les recevoir. Comme Victor Lobry l’a dit, c’est toujours intéressant de recevoir un gros club comme Saint-Étienne surtout la ferveur qui entoure ce club. Je sais que le stade sera plein, j’espère qu’il ne sera pas que vert, parce qu’on sait comment cela se passe à l’extérieur quand Saint-Étienne joue. »

Lui aussi retrouvera des visages connus : « À titre personnel, j’ai encore des potes comme Victor, qui jouent toujours dans l’équipe adverse. Hâte de les revoir aussi. » Mais l’ancien capitaine de Lorient n’élude pas la difficulté de la tâche : « Amiens n’est clairement pas favori sur ce match. Je crois que Saint-Étienne cette année, contre toutes les équipes seront favoris. »

Il insiste néanmoins sur la nécessité de répondre présent dans l’intensité comme dans la réflexion : « Les ingrédients c’est un peu tout ce que l’on met contre les équipes qui sont, soit disant, meilleures que nous. Mais il faudra forcément de l’agressivité, il faudra faire des courses. Il faudra aussi savoir poser le jeu et leur poser des difficultés tactiques. Mais j’ai envie de dire les ingrédients que l’on doit mettre contre Sainté, c’est tous les ingrédients que l’on doit mettre contre les autres. Il n’y en aura pas plus, il n’y en aura pas moins. C’est ce que l’on fait habituellement, il faudra le refaire. »

Propos retranscrits par EVECT.