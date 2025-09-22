OM – PSG : le Classico reporté, Paris crie au scandale !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens

ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens
William Tertrin
22 septembre 2025

Victor Lobry et Thomas Monconduit, passés par l’ASSE et désormais à Amiens, ont hâte de retrouver leur ancien club mardi, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 2.

Mardi soir (20h30), l’Amiens SC accueille l’AS Saint-Étienne pour un choc de Ligue 2 qui ne manquera pas de saveur. Pour deux cadres du vestiaire amiénois, Victor Lobry et Thomas Monconduit, ce rendez-vous aura une dimension particulière : les deux milieux ont évolué sous le maillot vert avant de rejoindre la Picardie.

Lobry a hâte de retrouver son ancien club

Dans une interview accordée au Courrier Picard, les deux joueurs n’ont pas caché leur impatience avant de croiser l’ASSE. Lobry, arrivé à Amiens l’hiver dernier, voit dans cette affiche une opportunité excitante : « Je pense que ce sont des bons matchs en tant que joueur de foot, de recevoir un gros club du football français. Forcément, comme on y est passé avec Thomas Monconduit, ça fait un petit enjeu supplémentaire. Ça rappelle de bons moments et j’ai hâte de les recevoir. »

Il a également souligné la dynamique de son équipe contre des adversaires réputés plus joueurs : « Ce sont des matchs qui nous réussissent plus ou moins depuis le début. On a vu avec la réception de Reims, même quand on est allés au Red Star. Quand c’est des équipes qui ont l’habitude de faire le jeu, on arrive à contrer ça. »

Pour lui, la clé sera avant tout l’investissement collectif : « À nous de répéter ça, de mettre l’engagement nécessaire d’un match de Ligue 2. On a à cœur d’avoir un projet d’équipe. Que ce soit n’importe quelle formation que l’on rencontre, il faut mettre ça en place. Forcément, contre des équipes comme ça, il y a un peu plus d’engouement, un peu plus d’engagement à mettre. Il faudra répondre présent et jouer ce match à fond. »

« Amiens n’est clairement pas favori sur ce match »

De son côté, Thomas Monconduit s’attend à une soirée animée dans les tribunes, tant la popularité de l’ASSE dépasse les frontières du Forez : « Hâte de les recevoir. Comme Victor Lobry l’a dit, c’est toujours intéressant de recevoir un gros club comme Saint-Étienne surtout la ferveur qui entoure ce club. Je sais que le stade sera plein, j’espère qu’il ne sera pas que vert, parce qu’on sait comment cela se passe à l’extérieur quand Saint-Étienne joue. »

Lui aussi retrouvera des visages connus : « À titre personnel, j’ai encore des potes comme Victor, qui jouent toujours dans l’équipe adverse. Hâte de les revoir aussi. » Mais l’ancien capitaine de Lorient n’élude pas la difficulté de la tâche : « Amiens n’est clairement pas favori sur ce match. Je crois que Saint-Étienne cette année, contre toutes les équipes seront favoris. »

Il insiste néanmoins sur la nécessité de répondre présent dans l’intensité comme dans la réflexion : « Les ingrédients c’est un peu tout ce que l’on met contre les équipes qui sont, soit disant, meilleures que nous. Mais il faudra forcément de l’agressivité, il faudra faire des courses. Il faudra aussi savoir poser le jeu et leur poser des difficultés tactiques. Mais j’ai envie de dire les ingrédients que l’on doit mettre contre Sainté, c’est tous les ingrédients que l’on doit mettre contre les autres. Il n’y en aura pas plus, il n’y en aura pas moins. C’est ce que l’on fait habituellement, il faudra le refaire. »

Propos retranscrits par EVECT.

ASSELigue 2
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Nasser al-Khelaifi et Pablo Longoria au Parc des Princes lors d'un PSG-OM en septembre 2023.
Ligue 1...

OM – PSG : le Classico reporté, Paris crie au scandale !

Par Bastien Aubert
ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens
ASSE...

ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens

Par William Tertrin
Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid
FC Barcelone...

Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid

Par William Tertrin
RC Lens – LOSC : les supporters lillois ont laissé éclater leur colère après le derby
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : les supporters lillois ont laissé éclater leur colère après le derby

Par William Tertrin
Le RC Lens a écrasé le LOSC… et Pierre Sage veut que ça devienne une habitude !
Ligue 1...

Le RC Lens a écrasé le LOSC… et Pierre Sage veut que ça devienne une habitude !

Par William Tertrin
OM – PSG : le Vélodrome frappé par la tempête, des images impressionnantes
Ligue 1...

OM – PSG : le Vélodrome frappé par la tempête, des images impressionnantes

Par William Tertrin
Le FC Barcelone déjà confronté à une décision à 28 M€ pour le mercato d’été 2026 !
FC Barcelone...

Le FC Barcelone déjà confronté à une décision à 28 M€ pour le mercato d’été 2026 !

Par William Tertrin
FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Getafe
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Getafe

Par William Tertrin
ASSE : la confusion incroyable entre Pierre Ekwah… et un ado de 16 ans
ASSE...

ASSE : la confusion incroyable entre Pierre Ekwah… et un ado de 16 ans

Par William Tertrin
OM – PSG : les révélations du préfet sur le report du Classique
Ligue 1...

OM – PSG : les révélations du préfet sur le report du Classique

Par William Tertrin
Le RC Lens s’est payé Olivier Létang avec un cadeau… signé Florian Thauvin
LOSC...

Le RC Lens s’est payé Olivier Létang avec un cadeau… signé Florian Thauvin

Par William Tertrin
Georges Mikautadze frappe fort en Liga… et envoie un gros message à l’OL
Ligue 1...

Georges Mikautadze frappe fort en Liga… et envoie un gros message à l’OL

Par William Tertrin
La joie de Youssef El-Arabi après son but lors de Nantes-Rennes.
FC Nantes...

FC Nantes : Youssef El-Arabi révèle le secret fou du comeback face au Stade Rennais

Par William Tertrin
ASSE – Reims : Irvin Cardona s’est flingué lui-même après le match
ASSE...

ASSE – Reims : Irvin Cardona s’est flingué lui-même après le match

Par William Tertrin
OM – PSG : les coulisses explosives du report du Classique
OM...

OM – PSG : les coulisses explosives du report du Classique

Par William Tertrin
RC Lens – LOSC : Florian Thauvin raconte comment il a retrouvé la flamme
LOSC...

RC Lens – LOSC : Florian Thauvin raconte comment il a retrouvé la flamme

Par William Tertrin
OM – PSG : le Classique est reporté, il aura lieu lundi… en plein Ballon d’Or !
Ligue 1...

OM – PSG : le Classique est reporté, il aura lieu lundi… en plein Ballon d’Or !

Par William Tertrin
Dean Huijsen (Real Madrid)
Mercato...

PSG Mercato : Paris a raté le nouveau crack du Real Madrid

Par Bastien Aubert
Igor Miladinovic lors d'un match amical de l'ASSE cet été.
ASSE...

ASSE : Lamba pas surpris par Miladinovic

Par Raphaël Nouet
Xabi Alonso donnant ses consignes lors de Real Madrid-Espanyol Barcelone, avec Vinicius Jr au premier plan.
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso calme le jeu avec Vinicius Jr

Par Raphaël Nouet
Malang Sarr en action lors du derby entre le RC Lens et le LOSC.
Ligue 1...

Après le LOSC, Malang Sarr voit grand pour le RC Lens !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, avec Marcus Rashford.
FC Barcelone...

FC Barcelone : toujours pas de Yamal contre Getafe, mais un joueur incertain est bien là

Par Raphaël Nouet
Maxime Bernauer lors du match entre l'ASSE et le Stade de Reims samedi.
ASSE...

ASSE : Bernauer démine la polémique arbitrale contre Reims

Par Raphaël Nouet
Les joueurs du FC Nantes célébrant leur nul contre Rennes.
FC Nantes...

Le FC Nantes condamné à la relégation malgré son nul contre Rennes ?

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet