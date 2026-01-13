Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

En attendant le résultat de Bayeux-OM, on connaît les affiches des 8es de finale de la Coupe de France, qui se disputeront les 4 et 5 février.

Au lendemain de l’élimination du double tenant du titre parisien, l’issue de la Coupe de France 2026 est plus ouverte que jamais. Tous les clubs peuvent espérer remporter le prestigieux trophée. Le tirage au sort des 8es de finale vient d’avoir lieu et deux affiches sont sorties : Strasbourg-Monaco et potentiellement OM-Rennes.

Toulouse-Amiens

Strasbourg-Monaco

Reims-Le Mans

Lyon-Laval

Bayeux ou OM-Rennes

Nice-Montpellier

Lorient-Paris FC

Troyes-RC Lens

