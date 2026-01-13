À LA UNE DU 13 JAN 2026
[21:38]OM Mercato : après Hojbjerg, la Juventus parasite un autre dossier marseillais
[21:09]FC Nantes : un stage programmé après le Paris FC
[20:48]RC Lens : Sage s’enflamme pour le choc des leaders en Coupe de France
[20:34]ASSE Mercato : un départ acté !
[20:26]OM : le onze olympien pour défier Bayeux en Coupe de France
[20:14]Le tirage des 8es de finale de la Coupe de France est connu
[19:38]RC Lens Mercato : l’OM lorgne un titulaire sang et or !
[19:21]FC Nantes Mercato : une bonne et une mauvaise nouvelle dans le dossier Kaba
[19:01]OM Mercato : la liste des courtisans à Bakola a fuité, il y a du lourd… dont le PSG ?
[18:36]Real Madrid : le FC Barcelone doublement responsable du renvoi de Xabi Alonso !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Le tirage des 8es de finale de la Coupe de France est connu

Par Raphaël Nouet - 13 Jan 2026, 20:14
💬 Commenter
La réplique du Trophée de la Coupe de France lors de la dernière finale.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

En attendant le résultat de Bayeux-OM, on connaît les affiches des 8es de finale de la Coupe de France, qui se disputeront les 4 et 5 février.

Au lendemain de l’élimination du double tenant du titre parisien, l’issue de la Coupe de France 2026 est plus ouverte que jamais. Tous les clubs peuvent espérer remporter le prestigieux trophée. Le tirage au sort des 8es de finale vient d’avoir lieu et deux affiches sont sorties : Strasbourg-Monaco et potentiellement OM-Rennes.

Toulouse-Amiens
Strasbourg-Monaco
Reims-Le Mans
Lyon-Laval
Bayeux ou OM-Rennes
Nice-Montpellier
Lorient-Paris FC
Troyes-RC Lens

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Amiens SCAS MonacoLe Mans FCMontpellier HSCOGC NiceOLOMParis FCRC LensRC StrasbourgStade de ReimsStade LavalloisStade RennaisToulouse FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Amiens SC, AS Monaco, Le Mans FC, Montpellier HSC, OGC Nice, OL, OM, Paris FC, RC Lens, RC Strasbourg, Stade de Reims, Stade Lavallois, Stade Rennais, Toulouse FC