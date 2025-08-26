ASSE Mercato : une ancienne cible des Verts file à Reims

Le Stade de Reims annonce ce mardi l’arrivée d’Antoine Leautey, l’ailier d’Amiens, un temps pisté par l’ASSE.

Transfert important ce mardi en Ligue 2 : Antoine Leautey, l’un des hommes forts d’Amiens, quitte le club picard pour rejoindre le Stade de Reims. L’ailier droit de 29 ans avait été évoqué du côté de l’ASSE il y a deux ans. « Trois saisons pleines, 115 matchs, 18 buts, 16 passes décisives et une implication de chaque instant. L’Amiens SC adresse ses plus sincères remerciements à Antoine Leautey qui rejoint le Stade de Reims et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Bonne route Antoine. Tu seras toujours le bienvenu à Amiens », a posté le club picard.

Leautey (Amiens) trois ans à Reims

Leautey s’est engagé pour trois saisons avec Reims. « Je connais bien le championnat, je vais faire mon maximum pour aider le Club à retrouver l’élite du football français. Je connais bien Teddy Teuma, Alexandre Olliero, Yohan Demoncy et Jérémy, le préparateur physique, ça va grandement aider pour mon intégration ! », s’est-il réjoui sur le site des Rouge et Blanc.