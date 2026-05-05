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ASSE : un défenseur d’Amiens ciblé par Le Mans aura tout à gagner contre Saint-Étienne

Par Louis Chrestian - 5 Mai 2026, 10:20
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L’AS Saint-Étienne pourrait se méfier plus que prévu. Face à une équipe d’Amiens SC déjà condamnée, le piège est réel. Car derrière l’absence d’enjeu collectif se cache une motivation individuelle décuplée.

Amine Chabane dans le viseur du Mans

Selon Le Courrier Picard, Amine Chabane attire l’attention du Le Mans FC. Le défenseur central marocain, international U23, fait partie des profils suivis de près en vue du prochain mercato.

Sous contrat avec Amiens jusqu’en juin 2027, il est aujourd’hui estimé entre 2 et 3 millions d’euros. Un montant abordable pour un joueur en pleine progression, capable de franchir un cap rapidement.

Un match décisif pour se montrer

Si Amiens SC n’a plus rien à jouer sur le plan sportif, la situation est bien différente pour ses joueurs. Condamnés à descendre, ils savent que cette fin de saison représente une véritable vitrine.

Face à l’AS Saint-Étienne, chacun aura à cœur de se montrer sous son meilleur jour pour attirer l’œil des recruteurs.

Une pression inversée pour Saint-Étienne

Ce contexte change totalement la physionomie du match. Là où les Verts pourraient s’attendre à une rencontre plus accessible, ils devront faire face à une équipe libérée, déterminée et sans pression.

Amine Chabane et ses coéquipiers auront tout intérêt à élever leur niveau de jeu, à multiplier les efforts et à poser un maximum de problèmes à Saint-Étienne pour espérer rebondir, que ce soit en Ligue 2 ou même plus haut.

Un match piège en perspective

Pour l’AS Saint-Étienne, le danger est clair : sous-estimer un adversaire qui n’a plus rien à perdre.

Entre ambitions individuelles et volonté de finir sur une bonne note, Amiens pourrait bien jouer les trouble-fêtes. Et dans ce contexte, un joueur comme Amine Chabane aura tout à gagner… quitte à compliquer sérieusement la tâche des Verts.

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