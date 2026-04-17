ASSE : Le Mans a gagné, grosse pression sur les Verts avant Bastia !

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L’ASSE s’apprête à vivre un week-end crucial dans la course à la montée en Ligue 1. Mais avant même son déplacement sur la pelouse du SC Bastia, les Verts ont reçu une mauvaise nouvelle venue des autres terrains.

La 31e journée du championnat a débuté ce vendredi soir et plusieurs concurrents directs de l’ASSE étaient déjà à l’œuvre. Le principal enseignement concerne Le Mans FC, qui a parfaitement négocié son rendez-vous face à Clermont.

Résultat : la pression monte d’un cran sur les épaules stéphanoises.

Le Mans fait le travail et revient sur l’ASSE

Troisième du classement avant cette journée, Le Mans recevait Clermont Foot 63, une équipe en difficulté cette saison.

Les Manceaux ont assuré l’essentiel en s’imposant 1-0 grâce à un but de Gueye à l’heure de jeu.

Ce succès permet au Mans de consolider sa troisième place mais surtout de revenir à hauteur de l’ASSE au classement, mettant ainsi une énorme pression sur les Verts avant leur match à Bastia.

Saint-Étienne n’a désormais plus le droit au faux pas sous peine de voir un concurrent direct passer devant ou rester au contact immédiat.

Bastia devient un match encore plus capital

Le déplacement à Furiani était déjà annoncé comme un piège. Il prend désormais une dimension encore plus importante.

Le SC Bastia joue également gros dans la lutte pour le maintien et promet une opposition intense devant son public.

Pour Philippe Montanier et ses joueurs, il faudra gérer à la fois la pression comptable et l’ambiance toujours particulière du stade corse.

Avec la victoire du Mans, un simple nul pourrait déjà laisser un goût amer selon les autres résultats du week-end.

Rodez confirme et reste dangereux

Autre équipe en forme du moment : Rodez AF continue son excellente dynamique.

Après avoir battu Troyes récemment, Rodez a enchaîné avec un succès spectaculaire face à Amiens SC (3-2).

Le club ruthénois reste donc un outsider sérieux dans la bataille du haut de tableau et confirme que la fin de saison sera extrêmement serrée.

Les autres résultats de la soirée

Les autres rencontres de cette soirée ont donné les résultats suivants :

Montpellier HSC 2-1 Grenoble Foot 38

Pau FC 2-1 EA Guingamp

AS Nancy Lorraine 1-5 FC Annecy

L’ASSE face à son moment vérité

L’ASSE connaît désormais parfaitement l’enjeu : gagner à Bastia pour reprendre la main et conserver un avantage précieux dans la course à la montée directe.

Dans ce sprint final, chaque résultat compte. Et la victoire du Mans rappelle une évidence : le moindre relâchement peut coûter très cher.

Les Verts sont prévenus.