ASSE : Bastia, un match chargé d’émotions pour Julien Le Cardinal

L’AS Saint-Étienne dispute ce week-end l’un des matchs les plus importants de sa saison sur la pelouse du SC Bastia. En pleine lutte pour la montée en Ligue 1, les Verts savent qu’un résultat en Corse pourrait peser très lourd dans le sprint final. Mais pour Julien Le Cardinal, ce déplacement n’a rien d’un match ordinaire. Devenu l’un des nouveaux piliers défensifs de Saint-Étienne, le joueur retrouvera un club qui a profondément marqué sa carrière… et sa vie personnelle.

Passé par Bastia entre 2019 et 2022, Le Cardinal garde un lien extrêmement fort avec le Sporting, qu’il continue de suivre avec passion.

Bastia, le club qui a changé sa carrière

Originaire de Saint-Brieuc, Julien Le Cardinal reste très attaché à ses racines bretonnes. Pourtant, une partie importante de son cœur bat aussi pour la Corse.

Dans un entretien accordé à So Foot, le défenseur stéphanois a évoqué avec émotion ses trois saisons passées au SC Bastia.

« J’ai vécu trois années exceptionnelles à Bastia, dans un club qui a des valeurs. Ça a été incroyable. Je les suis toujours, je regarde tous les matchs de ce club. J’aime vraiment ce club. »

Arrivé lorsque Bastia évoluait encore en National 2, Le Cardinal a participé à une période charnière de la reconstruction du Sporting. Ces années lui ont permis de franchir un cap et de lancer pleinement sa trajectoire dans le football professionnel.

Un soutien inoubliable dans un moment dramatique

Au-delà du sportif, Bastia a surtout accompagné Julien Le Cardinal dans l’épreuve la plus difficile de sa vie : la perte de sa mère.

Le défenseur a raconté combien cette période l’avait bouleversé, au point d’envisager d’arrêter totalement le football.

« Quand j’ai perdu ma maman, c’était très dur. La période la plus compliquée de ma vie. Je voulais tout arrêter. J’ai dit : « C’est fini, j’arrête, on rentre à Saint-Brieuc. » »

Dans ce moment terrible, Bastia a joué un rôle essentiel pour lui permettre de tenir debout.

« Mais le président de Bastia m’a aidé et mes coéquipiers au Sporting ont été là pour moi. Je n’ai jamais eu un groupe comme ça dans ma carrière. Vraiment exceptionnel. Ils m’ont beaucoup aidé à traverser ça. »

Des mots puissants, qui montrent pourquoi ce club garde une place si particulière dans son parcours.

Un duel capital malgré l’émotion

Ce samedi, l’émotion laissera pourtant place à l’enjeu sportif. L’ASSE a besoin de points pour conserver sa place dans les deux premiers, tandis que Bastia lutte pour sécuriser son maintien.

Julien Le Cardinal, désormais cadre de la défense stéphanoise, devra mettre ses sentiments de côté pendant 90 minutes pour aider les Verts à ramener un résultat précieux.

Son expérience des lieux et de l’ambiance de Furiani pourrait d’ailleurs être un atout majeur pour ses coéquipiers. Peu de joueurs du groupe connaissent aussi bien ce contexte brûlant.

Le Cardinal entre deux amours

Ce rendez-vous symbolise parfaitement la carrière du défenseur : entre ses racines bretonnes, son présent à l’AS Saint-Étienne et son attachement intact au SC Bastia.

Samedi soir, Le Cardinal jouera pour la montée des Verts. Mais une part de lui retrouvera aussi une maison qu’il n’a jamais vraiment quittée.