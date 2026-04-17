ASSE : Montanier a cerné les deux gros dangers qui attendent les Verts à Bastia

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’AS Saint-Étienne entre dans le moment le plus important de sa saison. En pleine course pour la montée en Ligue 1, les Verts se déplacent sur la pelouse du SC Bastia pour un rendez-vous capital. Un match à haute tension, car si Saint-Étienne vise les deux premières places, Bastia joue aussi gros dans la lutte pour le maintien.

À quelques heures de cette affiche, Philippe Montanier a identifié les deux principaux dangers qui guettent son équipe : la solidité de Bastia à Furiani… et la tentation de déjà penser au choc suivant face à Troyes.

Premier danger : sous-estimer Bastia à Furiani

Pour Philippe Montanier, ses joueurs doivent absolument éviter toute forme d’excès de confiance. Malgré une saison compliquée, Bastia reste une équipe redoutable à domicile, surtout dans un stade aussi bouillant que Furiani.

« Ce n’est jamais facile de jouer à Furiani. On a besoin de points mais Bastia aussi. Cette équipe est dans une situation difficile mais elle espère encore les barrages. C’est un match important pour nous comme pour eux. »

Le technicien stéphanois rappelle que le classement ne reflète pas toujours la difficulté réelle d’un déplacement en Corse. Dans ce type de contexte, l’intensité, la pression du public et l’urgence du résultat peuvent transformer une rencontre.

Montanier insiste aussi sur la rigueur défensive bastiaise.

« Bastia sera difficile à battre. C’est la 13e défense du championnat. Elle n’a perdu que 4 matchs sur les 14 dernières journées. Elle concède très peu d’occasions. »

Autrement dit, l’ASSE devra faire preuve de patience, de précision et d’efficacité pour espérer repartir avec trois points précieux.

Deuxième danger : penser déjà au choc contre Troyes

Derrière Bastia se profile déjà l’affiche attendue face à l’ES Troyes AC, leader actuel de Ligue 2. Un duel entre les deux premiers qui excite supporters et observateurs.

Mais pour Philippe Montanier, parler de Troyes maintenant représente une vraie menace mentale pour son groupe.

« Troyes ce sera après Bastia, c’est le danger de parler de Troyes, c’est ce que je dis depuis le début de semaine. »

Le coach des Verts refuse toute projection prématurée. Pour lui, un faux pas à Bastia pourrait totalement rebattre les cartes dans la course à la montée.

« Aujourd’hui notre problème, c’est Bastia. Il faut qu’on soit concentré sur ça. Troyes on verra après Bastia. Il ne faut spéculer sur rien, qu’on ne se disperse pas. »

Le message est limpide : l’ASSE ne doit penser qu’au présent.

Une fin de saison sous très haute pression

L’enthousiasme populaire autour des Verts grandit à mesure que la montée se rapproche. Philippe Montanier lui-même reconnaît un contexte exceptionnel autour du club.

« On a déjà un engouement extraordinaire habituellement mais là c’est un engouement exceptionnel. »

Cette ferveur peut pousser l’équipe… mais aussi ajouter de la pression dans le sprint final. Saint-Étienne sait que chaque point comptera jusqu’au bout.

L’objectif reste clairement affiché par le technicien stéphanois :

« On doit battre Bastia et il faut qu’on arrive à se maintenir en fin de saison dans les deux premières places. »

Pour l’AS Saint-Étienne, la mission est simple sur le papier, mais redoutable sur le terrain : résister à Furiani, éviter le piège mental de Troyes et continuer sa marche vers la Ligue 1.