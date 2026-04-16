ASSE Mercato : Jaber et Moueffek ont séduit Montanier contre Dunkerque, une possible recrue aussi !

Philippe Montanier a glissé ce jeudi en conférence de presse qu’il avait apprécié les prestations de Mahmoud Jaber et Aïmen Moueffek face à Dunkerque (2-1)… mais également celle du portier nordiste, Mathys Niflore. La victoire face à l’USL Dunkerque (2-1) n’a pas seulement permis à l’AS Saint-Étienne de prendre des points précieux. Elle a aussi donné des indications importantes à Philippe Montanier… aussi bien sur son effectif actuel que sur le mercato à venir.
Montanier sous le charme de Jaber : “il est décisif”
En conférence de presse, Philippe Montanier n’a pas caché son enthousiasme concernant la prestation de Mahmoud Jaber lors de la dernière victoire de l’ASSE.
« Il a fait une bonne rentrée, il est décisif sur le but de Zuriko Davitashvili. »
Mais au-delà de l’action décisive, c’est l’état d’esprit global qui plaît au coach :
« C’est bien de retrouver toutes nos forces vives. Abondance de biens ne nuit pas ! »
Une phrase qui en dit long sur la satisfaction du staff, notamment dans une période où chaque option supplémentaire peut faire la différence.
Moueffek repositionné : un choix validé
Même constat positif pour Aïmen Moueffek, utilisé dans un rôle plus offensif.
Philippe Montanier insiste sur sa capacité d’adaptation :
« Il s’est bien adapté à ce positionnement, il a créé des brèches. »
Avant de détailler ce qu’il apprécie particulièrement :
« J’aime le voir assez haut. Il est percutant, il est intéressant aux abords de la surface. »
Et ce n’est pas un hasard :
« Il avait déjà été passeur décisif à Pau à son entrée en jeu. »
Un repositionnement qui pourrait s’installer dans la durée.
Montanier défend ses attaquants… et souligne Niflore
Interrogé sur le manque de réalisme offensif, Philippe Montanier a tenu à défendre son équipe.
« Je serais moins dur que vous envers mes attaquants. »
L’entraîneur met en avant les statistiques :
« On a fait 7 tirs cadrés. On a fait ce qu’il fallait. »
Mais il reconnaît aussi un facteur clé :
« En face, il y avait un gardien qui a été déterminant. »
Un message clair… qui met indirectement en lumière Mathys Niflore.
Mercato : Niflore, le profil qui intrigue
Et justement, le nom de Mathys Niflore circule déjà du côté de l’AS Saint-Étienne.
Le jeune gardien de Toulouse, prêté à Dunkerque, a marqué les esprits :
- décisif dans les cages
- à l’aise au pied
- fort potentiel
Lors de la rencontre, le commentateur Clément Grèzes évoquait même :
« Un potentiel gardien du futur à l’ASSE. »
A suivre, donc…
🎙️ Philippe Montanier avant #SCBASSE 🏥 : "On a ménagé Augustine Boakye qui a repris progressivement, ça va bien pour Gautier Larsonneur après sa petite alerte. Tous les voyants sont au vert, avec un groupe étoffé. L’abondance de biens ne nuit pas, même si les choix sont… pic.twitter.com/pHabx3MUsn— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 16, 2026