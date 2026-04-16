ASSE Mercato : Jaber et Moueffek ont séduit Montanier contre Dunkerque, une possible recrue aussi !

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Philippe Montanier a glissé ce jeudi en conférence de presse qu’il avait apprécié les prestations de Mahmoud Jaber et Aïmen Moueffek face à Dunkerque (2-1)… mais également celle du portier nordiste, Mathys Niflore. La victoire face à l’USL Dunkerque (2-1) n’a pas seulement permis à l’AS Saint-Étienne de prendre des points précieux. Elle a aussi donné des indications importantes à Philippe Montanier… aussi bien sur son effectif actuel que sur le mercato à venir.

Montanier sous le charme de Jaber : “il est décisif”

En conférence de presse, Philippe Montanier n’a pas caché son enthousiasme concernant la prestation de Mahmoud Jaber lors de la dernière victoire de l’ASSE.

Mais au-delà de l’action décisive, c’est l’état d’esprit global qui plaît au coach :

« C’est bien de retrouver toutes nos forces vives. Abondance de biens ne nuit pas ! »

Une phrase qui en dit long sur la satisfaction du staff, notamment dans une période où chaque option supplémentaire peut faire la différence.

Moueffek repositionné : un choix validé

Même constat positif pour Aïmen Moueffek, utilisé dans un rôle plus offensif.

Philippe Montanier insiste sur sa capacité d’adaptation :

« Il s’est bien adapté à ce positionnement, il a créé des brèches. »

Avant de détailler ce qu’il apprécie particulièrement :

« J’aime le voir assez haut. Il est percutant, il est intéressant aux abords de la surface. »

Et ce n’est pas un hasard :

« Il avait déjà été passeur décisif à Pau à son entrée en jeu. »

Un repositionnement qui pourrait s’installer dans la durée.

Montanier défend ses attaquants… et souligne Niflore

Interrogé sur le manque de réalisme offensif, Philippe Montanier a tenu à défendre son équipe.

« Je serais moins dur que vous envers mes attaquants. »

L’entraîneur met en avant les statistiques :

« On a fait 7 tirs cadrés. On a fait ce qu’il fallait. »

Mais il reconnaît aussi un facteur clé :

« En face, il y avait un gardien qui a été déterminant. »

Un message clair… qui met indirectement en lumière Mathys Niflore.

Mercato : Niflore, le profil qui intrigue

Et justement, le nom de Mathys Niflore circule déjà du côté de l’AS Saint-Étienne.

Le jeune gardien de Toulouse, prêté à Dunkerque, a marqué les esprits :

décisif dans les cages

à l’aise au pied

fort potentiel

Lors de la rencontre, le commentateur Clément Grèzes évoquait même :

« Un potentiel gardien du futur à l’ASSE. »

A suivre, donc…