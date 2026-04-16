18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

À l’approche du mercato estival, certains dossiers commencent déjà à faire parler du côté de l’AS Saint-Étienne. Et celui d’Abdoulaye Kanté pourrait rapidement devenir central. Arrivé cet hiver en prêt en provenance de Middlesbrough FC, le milieu de terrain s’est rapidement intégré dans son nouvel environnement. Mieux encore, il semble déjà totalement séduit par le projet stéphanois. Et ses récentes déclarations ne laissent que peu de place au doute.

“Je suis très heureux ici” : une adaptation rapide et assumée

Présent en conférence de presse aux côtés de Philippe Montanier, Abdoulaye Kanté a dressé un bilan sincère de ses débuts sous le maillot vert.

Très vite, le joueur a retrouvé des sensations :

« Je suis assez content de mes débuts, même si je pense que je peux apporter encore plus, surtout offensivement. »

Mais au-delà du terrain, c’est surtout l’environnement du club qui semble l’avoir marqué.

« J’ai été super bien accueilli. Le groupe est vraiment sympa, il y a une bonne ambiance. »

Le Chaudron, déclic émotionnel pour Kanté

Comme beaucoup de joueurs passés par Saint-Étienne, Abdoulaye Kanté a été impressionné par l’atmosphère unique du club.

« Avant mon arrivée, j’avais regardé le match contre Boulogne-sur-Mer… j’avais hâte de jouer. »

Et une fois sur place, le constat est sans appel :

« Je suis très heureux de porter ce maillot, de jouer dans le Chaudron. L’engouement est exceptionnel, même à l’extérieur, même à l’entraînement… je n’avais jamais vu ça ! »

Des mots forts, qui traduisent un véritable attachement naissant.

“Oui bien sûr !” : un message clair pour le mercato

Mais c’est surtout une phrase qui a marqué les esprits. Interrogé sur son avenir et la possibilité de s’inscrire dans la durée à l’AS Saint-Étienne, Abdoulaye Kanté n’a pas hésité :

« Si j’ai envie de m’installer ici, dans ce projet ? Oui bien sûr ! »

Une déclaration forte et qui pourrait clairement influencer les décisions du club dans les semaines à venir.

L’ASSE face à une décision importante

Du côté de l’AS Saint-Étienne, le message est désormais clair. Reste à savoir si les dirigeants passeront à l’action pour conserver Abdoulaye Kanté.

Plusieurs facteurs devront être pris en compte :

la faisabilité financière du transfert

les priorités du mercato

la progression du joueur d’ici la fin de saison

Mais une chose est sûre : avoir un joueur motivé et déjà intégré est un atout précieux.

Un profil idéal pour construire l’avenir ?

Dans un projet de reconstruction, AS Saint-Étienne pourrait bien tenir une piste intéressante avec Abdoulaye Kanté.

Jeune, impliqué, attaché au club, il incarne parfaitement le type de joueur sur lequel bâtir.