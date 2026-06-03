L’avenir de Mason Greenwood (24 ans) devrait s’écrire loin de l’Olympique de Marseille au mercato estival.

Le feuilleton Mason Greenwood s’accélère. Auteur d’une nouvelle saison remarquée sous les couleurs de l’OM, l’ailier anglais attire logiquement de nombreux prétendants à l’approche du mercato estival. Et selon plusieurs médias italiens, une destination se détache aujourd’hui dans l’esprit du joueur.

Greenwood penche pour l’AS Rome

Si des clubs saoudiens pourraient revenir à la charge, l’attaquant de 24 ans serait particulièrement séduit par le projet de l’AS Rome. Le nouvel entraîneur romain, Gian Piero Gasperini, souhaiterait faire de l’Anglais l’une de ses priorités offensives pour la saison prochaine. D’après les informations relayées en Italie, le père de Greenwood aurait même déjà échangé avec les dirigeants de la Louve afin d’évoquer les contours d’une éventuelle arrivée. Pendant plusieurs semaines, l’entourage du joueur de 24 ans aurait attendu de connaître le destin européen du club romain avant d’accélérer les discussions.

Désormais, les Giallorossi semblent décidés à avancer concrètement sur ce dossier. Mais un obstacle de taille demeure : les exigences financières de l’OM. Selon La Gazzetta dello Sport, le club marseillais réclamerait plus de 50 millions d’euros pour envisager un transfert. Certaines estimations évoquent même un montant pouvant atteindre 55 millions d’euros. Une somme importante, d’autant plus qu’une partie du produit de la vente reviendrait à Manchester United en vertu des accords conclus lors du départ du joueur.

Fenerbahçe entre dans la bataille

Si la Roma semble avoir les faveurs de Greenwood, le dossier est loin d’être bouclé. En Turquie, l’Fenerbahçe SK travaille également sur cette piste ambitieuse. Selon plusieurs médias, le nom de l’attaquant anglais aurait même été évoqué par les candidats à la présidence du club stambouliote. Des discussions auraient déjà eu lieu avec l’entourage du joueur, preuve de l’intérêt concret du géant turc. Une concurrence qui pourrait finalement faire les affaires de Marseille.

Avec plusieurs clubs prêts à se positionner, l’OM dispose d’un rapport de force favorable pour faire grimper les enchères. À quelques semaines de la fin de l’exercice comptable, les dirigeants olympiens pourraient ainsi espérer réaliser l’une des plus grosses ventes de leur histoire récente. Une chose semble se dessiner : même si la Roma est aujourd’hui sa destination privilégiée, l’avenir de Mason Greenwood paraît de plus en plus éloigné du Vélodrome.