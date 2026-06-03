Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le RC Lens tourne une page importante de son projet offensif. Le club artésien a officialisé le départ de Wesley Saïd, en fin de contrat après cinq saisons sous le maillot lensois.

C’est une page qui se referme à La Gaillette. Le RC Lens a officialisé ce mercredi le départ de Wesley Saïd, arrivé au terme de son contrat cet été. Une sortie attendue mais symbolique pour un joueur qui a marqué l’effectif sang et or ces dernières saisons.

Dans son communiqué, le club a tenu à saluer son passage avec des mots forts : « Cinq saisons marquées par le talent, la folie, les frissons, les records et des émotions en cascade. Cinq saisons signées « le climatiseur » ».

Un bilan solide sous le maillot du RC Lens

En cinq saisons, Wesley Saïd aura disputé 138 matchs toutes compétitions confondues, pour un total de 35 buts et 6 passes décisives. Des statistiques qui traduisent un rôle important dans la rotation offensive du club, même si son temps de jeu a parfois été irrégulier.

Ce départ oblige désormais le RC Lens à repenser une partie de son animation offensive. Le club devra compenser cette perte d’expérience, notamment dans un secteur où la profondeur de banc reste un élément clé pour tenir le rythme d’une saison complète. Le mercato lensois ne fait sans doute que commencer.