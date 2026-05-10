ASSE – Amiens (5-0) : un vestiaire triste et des blessés… Montanier affiche ses inquiétudes avant les barrages

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L’ASSE a terminé sa saison régulière sur une démonstration offensive face à Amiens (5-0). Une victoire spectaculaire qui aurait dû lancer une immense fête à Geoffroy-Guichard. Pourtant, au coup de sifflet final, l’ambiance était loin d’être euphorique dans le vestiaire stéphanois. La faute à la victoire du Mans contre Bastia (2-0), synonyme de montée directe envolée pour les Verts…

Désormais, l’ASSE devra passer par les barrages pour tenter de rejoindre la Ligue 1. Une mission périlleuse que les hommes de Philippe Montanier aborderont face au vainqueur du duel entre le Red Star et Rodez. Et plusieurs inquiétudes entourent déjà le groupe stéphanois.

Philippe Montanier : “C’est la première fois que je vois un vestiaire triste après une victoire 5-0”

Malgré l’ampleur du succès contre Amiens, Philippe Montanier n’a pas cherché à masquer la déception immense ressentie par son groupe après la rencontre.

“C’est la première fois que je vois un vestiaire triste après une victoire 5-0”, a confié l’entraîneur stéphanois en conférence de presse.

Une phrase forte qui résume parfaitement le sentiment dominant du côté de l’ASSE. Car si les Verts ont parfaitement rempli leur mission contre Amiens, ils restent frustrés d’avoir laissé filer la montée directe lors des semaines précédentes.

“Évidemment, tout le monde est déçu. Mais on a ce qu’on mérite, car on aurait dû performer avant ce match face à Amiens”, a reconnu Montanier.

Le technicien stéphanois a toutefois tenu à retenir la réaction de son équipe après trois défaites consécutives.

“Il fallait malgré tout performer ce soir, et même si ce n’est pas notre meilleure rencontre en termes d’engagement, ça permet de repartir du bon pied après trois revers de rang. Il fallait à tout prix casser cette spirale.”

L’ASSE a en effet retrouvé de l’efficacité offensive et certains automatismes dans le jeu. Une réaction indispensable avant d’aborder les barrages dans un contexte de pression maximale.

“On a retrouvé de l’efficacité offensive, certains mouvements. Lorsque’il a fallu protéger Brice, tout le monde a répondu présent. Ce n’est pas notre meilleur match mais il était important de rebondir.”

Larsonneur, Duffus, Le Cardinal, Pedro : plusieurs dossiers chauds avant le barrage

Mais au-delà du résultat, la principale inquiétude concerne désormais l’état physique de plusieurs cadres stéphanois.

Absents contre Amiens, Gautier Larsonneur souffre d’une blessure au genou, et K »évin Pedro des adducteurs. Philippe Montanier a livré des nouvelles peu rassurantes concernant son gardien titulaire.

“Gautier Larsonneur a une plaie au niveau du genou, ce qui rend la flexion très difficile.”

Même si Brice Maubleu a parfaitement assuré l’intérim face aux Amiénois, une absence prolongée de Larsonneur représenterait un énorme coup dur pour l’ASSE avant un match couperet.

Joshua Duffus inquiète également le staff médical. L’attaquant stéphanois est sorti blessé après s’être tordu la cheville.

“Joshua Duffus a une entorse de la cheville. Je me veux toujours de nature optimiste et je vais l’être le concernant”, a déclaré Montanier.

Le coach stéphanois devra aussi surveiller de près la situation de Julien Le Cardinal.

“On doit également gérer Julien Le Cardinal pour lequel la douleur se réveille après une heure de jeu.”

Autant de pépins physiques qui tombent au pire moment de la saison, alors qu’Augustine Boakye sera suspendu pour le barrage.

Boakye suspendu, Moueffek et Davitashvili vont mieux

Malgré ces incertitudes, Philippe Montanier veut croire aux chances de son équipe. Le technicien stéphanois sait que l’ambiance du Chaudron pourrait jouer un rôle déterminant vendredi prochain.

“Il faut récupérer avant une rencontre en configuration Coupe de France. On va rencontrer un adversaire qu’on connaît et qui nous connaît. Devant notre douzième homme, ce n’est pas rien.”

L’entraîneur de l’ASSE s’attend néanmoins à un duel extrêmement serré.

“Même si ça s’annonce difficile, ça le sera aussi pour notre adversaire.”

Dans ce contexte tendu, les retours d’Aïmen Moueffek et de Zuriko Davitashvili constituent tout de même une excellente nouvelle pour les Verts.

“Ce soir, côté positif, on récupère Aïmen Moueffek et Zuriko Davitashvili”, a conclu Montanier. C’est déjà ça…