PSG Mercato : l’avenir de Dembélé est réglé… le RC Lens et l’ASSE avaient tenté le coup !

Alors que le PSG a décidé de mettre en pause toutes les négociations de prolongation, l’avenir d’Ousmane Dembélé semble déjà scellé. Une trajectoire incroyable pour celui qui, adolescent, avait aussi été courtisé par le RC Lens et l’ASSE.

Au PSG, le trio formé par Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique a décidé de suspendre toutes les discussions contractuelles à l’approche des grands rendez-vous européens. Une stratégie assumée pour éviter toute distraction dans le vestiaire parisien, comme le rapporte L’Équipe.

Dembélé vers une prolongation longue durée

Dans ce contexte, plusieurs dossiers chauds restent temporairement en attente, notamment ceux de Bradley Barcola, Lee Kang-In ou encore d’Ousmane Dembélé. Pourtant, en interne, la confiance règne autour du futur du Ballon d’Or français, dont les contours d’une prolongation longue durée auraient déjà été largement dessinés ces derniers mois.

Cette pause stratégique n’empêche toutefois pas certains clubs étrangers de tenter leur chance, notamment en Angleterre pour Bradley Barcola. Mais concernant Dembélé, le PSG sait qu’il tient un joueur profondément attaché à son parcours et à ses choix de carrière.

Le RC Lens et l’ASSE ont tenté leur chance

Car avant de devenir l’une des stars du football européen, le natif d’Évreux était un adolescent convoité par toute la France. Selon des révélations du livre Et Ousmane Ballon d’Or de France Football, plusieurs clubs avaient tenté de le recruter lorsqu’il n’avait que 13 ans : le RC Lens, l’ASSE, mais aussi le PSG, l’AS Monaco ou encore Le Havre AC.

Et c’est justement Le Havre qui faisait rêver le jeune Ousmane. Franck Sale, recruteur du HAC à l’époque, raconte même que le futur international français pleurait régulièrement pour convaincre ses parents de le laisser rejoindre la Normandie. Mais malgré cet attachement émotionnel, le club havrais n’a jamais pu rivaliser avec l’offre du Stade Rennais.

Le Stade Rennais plus fort

Le club breton avait alors proposé un logement ainsi qu’un emploi aux proches du joueur afin de faciliter son installation. Un choix décisif pour la suite de sa carrière. Quelques années plus tard, Dembélé explosera sous le maillot rennais avant de rejoindre successivement le Borussia Dortmund, le FC Barcelone puis le PSG.

Aujourd’hui, le PSG ne semble plus vraiment inquiet concernant son numéro 10. Malgré le gel temporaire des négociations, tout indique qu’Ousmane Dembélé devrait poursuivre l’aventure dans la capitale française encore de longues années.