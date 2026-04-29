PSG : énorme coup de tonnerre, le départ d’Ousmane Dembélé évoqué !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

= 25.80€ pour 10€

= 21.50€ pour 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Officiel. Niveau 5 – transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Officiel. Niveau 5 – transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Trois feux verts. Niveau 3 – négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.

Trois feux verts. Niveau 3 – négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Paris Saint-Germain pourrait vivre un séisme en interne. À quelques jours d’un choc décisif en Ligue des champions de l’UEFA, une information inattendue vient bouleverser l’actualité parisienne : Ousmane Dembélé serait sur le départ.

Une annonce qui fait déjà grand bruit… et qui pourrait tout changer.

Une annonce choc venue d’un journaliste

C’est Sacha Tavolieri qui a lâché la bombe sur X.

Le journaliste, déjà à l’origine d’informations sur l’intérêt du PSG pour Maghnes Akliouche, s’est cette fois attaqué au dossier Dembélé avec une déclaration sans détour :

« Malheureusement Ousmane Dembélé s’en va »

Une phrase courte… mais lourde de conséquences.

Purtroppo Dembele va via — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 29, 2026

Un timing qui interpelle

Cette annonce intervient à un moment clé de la saison.

Le PSG sort d’un match complètement fou face au Bayern Munich, remporté 5-4, avec un Ousmane Dembélé décisif, auteur d’un doublé.

Plus que jamais, l’ailier français semblait être au cœur du projet parisien… ce qui rend cette rumeur encore plus surprenante.

Des négociations à l’arrêt ?

Ces dernières semaines, l’idée d’une prolongation était sur la table.

Fort de ses performances et de son nouveau statut, Dembélé devait logiquement négocier un contrat à la hauteur de son importance dans l’effectif.

Mais selon les dernières tendances, les discussions seraient aujourd’hui à l’arrêt. Un signal inquiétant qui pourrait expliquer cette rumeur de départ.

Un coup dur pour Paris ?

Si ce départ venait à se confirmer, ce serait un véritable coup de massue pour le PSG.

Perdre un joueur aussi décisif, capable de faire basculer les plus grands matchs, serait un énorme recul dans la construction du projet sportif.

Surtout à un moment où le club vise clairement un sacre européen.

Info crédible ou simple rumeur ?

Pour l’instant, aucune confirmation officielle n’est venue appuyer cette information.

Mais dans un mercato où tout peut aller très vite, ce type de déclaration ne passe jamais inaperçu.

Une chose est sûre : le dossier Ousmane Dembélé est désormais à suivre de très près.

Et à Paris, l’inquiétude pourrait rapidement monter si les discussions ne reprennent pas.