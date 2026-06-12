PSG Mercato : le FC Barcelone va passer à l’action pour Barcola, les détails de l’offre ont fuité !

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Le FC Barcelone pourrait prochainement passer à l’offensive pour Bradley Barcola, l’ailier français du PSG.

Alors que le mercato estival s’annonce particulièrement animé du côté du FC Barcelone, le dossier Bradley Barcola prend de l’épaisseur. Le profil de l’international français plaît depuis plusieurs mois à la direction sportive blaugrana, qui cherche à renforcer son secteur offensif avec un joueur capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque.

D’après le journaliste Alex Rodriguez Sanchez, une réunion est prévue la semaine prochaine entre Deco, directeur sportif du Barça, et Moussa Sissoko, l’agent de Bradley Barcola. L’objectif serait de clarifier les conditions d’une éventuelle arrivée du joueur au Camp Nou et d’évaluer la faisabilité financière de l’opération.

Un accord possible avec le PSG ?

Toujours selon ces informations, le FC Barcelone serait prêt à formuler une offre pouvant atteindre 50 millions d’euros pour tenter de convaincre le PSG. Un montant qui pourrait ouvrir la porte à des discussions entre les deux clubs.

Toutefois, plusieurs médias ayant évoqué le dossier ces derniers mois faisaient état d’exigences parisiennes nettement supérieures, parfois estimées autour de 80 millions d’euros, ce qui laisse planer un doute sur la réalité d’un accord à 50 millions d’euros.

Un contrat XXL pour convaincre Barcola

Pour séduire l’ancien Lyonnais, Barcelone préparerait également une offre contractuelle importante. Le club catalan envisagerait un engagement de cinq saisons assorti d’un salaire estimé à 13 millions d’euros bruts annuels.

À 23 ans, Bradley Barcola représente l’un des profils les plus recherchés du marché européen. Sa vitesse, sa capacité à éliminer en un contre un et sa marge de progression correspondent parfaitement aux critères recherchés par le staff de Hansi Flick.

Le Barça à l’affût d’une opportunité

Le changement d’agent de Barcola, désormais représenté par Moussa Sissoko, a relancé les spéculations autour de son avenir. Plusieurs médias espagnols ont récemment affirmé que le joueur figurait parmi les profils étudiés par Deco pour renforcer l’effectif barcelonais.

Reste désormais à savoir si le FC Barcelone disposera de la marge financière nécessaire pour conclure une opération qui pourrait devenir l’un des grands feuilletons du mercato estival.