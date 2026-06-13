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FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique a déjà trouvé le remplaçant de Barcola au Barça ?

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 10:00
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Ferran Torres (FC Barcelone)

Le PSG ciblerait l’attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, pour combler le possible départ de Bradley Barcola.

Passé derrière Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué dans la hiérarchie offensive du Paris Saint-Germain cette saison, Bradley Barcola se rapprocherait d’un départ du club de la capitale cet été. Courtisé notamment par Arsenal et Liverpool, l’ancien Lyonnais pourrait rebondir en Premier League.

Ferran Torres pour remplacer Barcola ?

Pour compenser l’éventuel départ de l’international français, les dirigeants parisiens penseraient à un joueur du FC Barcelone : Ferran Torres. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, pour Sky Sport, l’attaquant espagnol figurerait dans les petits papiers du double champion d’Europe en titre. L’ancien joueur de Manchester City présente l’avantage de bien connaître Luis Enrique, qui l’a dirigé avec la sélection espagnole entre 2020 et 2022.

Se partageant le poste de titulaire à la pointe de l’attaque du Barça avec Robert Lewandowski cette saison, Ferran Torres sort de l’exercice le plus abouti de sa carrière, avec 21 buts inscrits en 49 rencontres disputées toutes compétitions confondues.

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