OM : le PSG peut débloquer la vente de Mason Greenwood !

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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L’OM attend toujours son gros chèque. Alors que Mason Greenwood reste l’un des joueurs les plus bankables de l’effectif marseillais, la direction olympienne espère une vente supérieure à 50 millions d’euros pour alléger ses finances et passer plus sereinement devant la DNCG. Mais pour l’instant, le dossier bloque.

La Roma est bien intéressée par l’ailier anglais, mais le club italien ne dispose pas encore de la surface financière suffisante pour répondre aux exigences marseillaises. Et c’est là qu’un acteur inattendu pourrait indirectement entrer en scène : le PSG.

La Roma pousse pour Greenwood, mais l’OM reste ferme

Les discussions existent entre l’OM et la Roma pour Mason Greenwood, mais les positions restent encore éloignées. Marseille réclame plus de 50 millions d’euros pour son ailier, auteur de deux saisons très solides en Ligue 1 et considéré comme l’un des joueurs les plus décisifs du championnat.

De son côté, la Roma n’aurait pour l’instant pas dépassé une proposition autour de 40 millions d’euros bonus compris. Les dirigeants romains auraient même tenté d’inclure un joueur dans l’opération afin de faire baisser le montant du transfert.

Une formule qui ne convainc pas vraiment l’OM. Le club phocéen veut du cash, et vite. Dans un contexte financier tendu, chaque entrée d’argent compte.

L’OM a besoin de vendre rapidement

Ce dossier Greenwood est stratégique pour Marseille. Une vente importante permettrait au club de souffler financièrement, de rassurer la DNCG et de donner plus de marge à sa direction sportive pour avancer sur le mercato.

Frank McCourt, lui, ne souhaite plus combler chaque été les déficits à coups de chèques. L’OM doit donc vendre intelligemment, et Greenwood représente aujourd’hui le meilleur actif du club pour générer une grosse rentrée d’argent.

Mais le timing complique tout. Beaucoup de clubs veulent acheter, mais très peu disposent déjà des liquidités nécessaires. La Roma doit donc vendre avant de pouvoir réellement accélérer.

Le PSG peut relancer le dossier Svilar

Selon le Corriere dello Sport, le PSG pourrait indirectement aider l’OM dans le dossier Greenwood. Comment ? En se positionnant sur Mile Svilar, le gardien de la Roma.

Paris pourrait envisager cette piste en cas de départ de Lucas Chevalier, qui souhaiterait changer d’air après avoir perdu son statut de titulaire. Le portier français dispose de touches en Premier League et en Turquie, ce qui pourrait pousser le PSG à chercher un nouveau gardien capable de concurrencer Matvey Safonov.

Dans cette optique, Mile Svilar plaît. Le gardien serbe sort d’une très belle période en Serie A et représenterait un renfort de poids pour le club parisien. Son prix est estimé à environ 50 millions d’euros.

Un chèque parisien qui ferait les affaires de l’OM

Si le PSG passait réellement à l’action pour Svilar, la Roma pourrait récupérer une enveloppe conséquente. Et avec 50 millions d’euros en poche, le club italien aurait beaucoup plus de marge pour revenir à la charge sur Mason Greenwood.

C’est tout l’effet domino qui intéresse l’OM. Paris ne viendrait évidemment pas aider Marseille directement, mais une grosse vente romaine pourrait débloquer le dossier le plus important du mercato olympien.

Chelsea serait également sur les rangs pour Svilar, ce qui pourrait encore faire monter les enchères. Dans tous les cas, Marseille suivra ce dossier avec attention, car toute opération permettant à la Roma de renforcer sa trésorerie peut servir les intérêts phocéens.

Marseille reste suspendu aux mouvements du marché

Pour l’instant, rien n’est encore fait. Le PSG n’a pas fait du poste de gardien sa priorité absolue et plusieurs dossiers devront se décanter avant que la piste Svilar ne prenne réellement de l’épaisseur.

Mais pour l’OM, l’équation est simple : plus la Roma vendra cher, plus elle pourra acheter fort. Et plus Greenwood aura de chances de quitter Marseille au prix souhaité par la direction.

Dans un mercato où tout le monde attend de vendre avant d’acheter, le club phocéen pourrait donc se retrouver dépendant d’un enchaînement improbable. Et ironie de l’histoire, c’est peut-être le PSG qui pourrait, indirectement, offrir à l’OM la porte de sortie financière tant attendue.