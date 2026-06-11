Une récente publication de l’OM pourrait avoir donné un indice majeur sur la potentielle prise de contrôle de CMA CGM et de Rodolphe Saadé.

L’OM traverse une période où chaque signal, même anodin, est scruté avec attention. Dans un contexte économique toujours fragile et sous la surveillance constante de la DNCG et de l’UEFA, la gestion du club reste un sujet central autour de Frank McCourt, qui a déjà injecté près de 700 millions d’euros depuis son arrivée en 2016.

Un « faisceau d’indices » pour Saadé à l’OM ?

La semaine dernière, une publication officielle de l’OM sur ses réseaux sociaux a suffi à relancer une nouvelle vague d’interprétations. En cause : une mise en avant de la tour CMA CGM à Marseille, symbole du groupe dirigé par Rodolphe Saadé, partenaire majeur du club via le sponsoring maillot.

Un détail visuel qui, dans un environnement aussi sensible, a immédiatement été interprété par certains observateurs comme un potentiel “signal indirect”. Sur X, plusieurs insiders, dont Mohamed Toubache-Ter, ont évoqué un faisceau d’indices laissant penser à un rapprochement stratégique à plus long terme entre les différentes parties, sans toutefois affirmer de négociation concrète.

« Je considère que lorsqu’un journal local (La Provence qui appartient à Rodolphe Saadé) tape aussi fort, il ne le fait pas de manière involontaire. J’ose espérer que ce n’est pas pour profiter à Monsieur Saadé de racheter l’OM au rabais. Vous savez, les processus de vente, ce n’est pas mon délire. Cela ne m’intéresse absolument pas, mais c’est quand même quelque chose qui interpelle. Et l’une des dernières publications de l’OM sur les réseaux sociaux donne aussi un faisceau d’indices », a confié Mohamed Toubache-Ter dans son dernier Space sur X.

L’OM garde le cap

Le nom de Rodolphe Saadé revient d’ailleurs régulièrement dans les discussions autour de l’avenir du club phocéen. Patron de CMA CGM et figure économique majeure à Marseille, il est souvent cité comme un investisseur potentiel naturel, notamment en raison de son ancrage local et de la montée en puissance de son groupe dans le sport et les médias. Pour autant, à ce stade, aucun élément officiel ne vient confirmer une volonté de rachat ou même de discussion avancée. L’entourage de Saadé a d’ailleurs toujours démenti tout intérêt direct pour une prise de contrôle du club.

En interne, la situation reste avant tout dictée par les impératifs économiques et sportifs. L’OM doit continuer à respecter un cadre financier strict, tandis que Frank McCourt cherche toujours des solutions pour stabiliser durablement le projet, que ce soit via des investisseurs partenaires ou une évolution de la structure à long terme. Entre logique de sponsoring, communication de marque et fantasmes de rachat, la frontière reste fine. Et dans une ville comme Marseille, où le club occupe une place centrale, le moindre symbole visuel suffit souvent à enflammer les débats. À ce stade, plus qu’un signal concret, cette affaire illustre surtout une chose : l’OM reste l’un des clubs les plus scrutés d’Europe dès qu’il s’agit de son avenir financier.