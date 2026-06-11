Le verdict de l’UEFA au sujet d’une possible exclusion de l’OM de la prochaine Ligue Europa serait déjà connu.

L’attente touche peut-être à sa fin pour l’OM. Depuis plusieurs semaines, le club phocéen vit dans l’incertitude concernant sa participation à la prochaine Ligue Europa. Les dirigeants marseillais, mais aussi Bruno Genesio, pressenti pour prendre les commandes de l’équipe, attendaient avec impatience la décision de l’UEFA. Et si le suspense n’est pas encore officiellement terminé, les dernières informations sont particulièrement encourageantes pour l’OM.

Une exclusion qui ne serait plus d’actualité ?

Le journaliste Olivier Ménard a récemment affirmé avec assurance dans l’émission L’Équipe du Soir que l’OM ne serait pas exclu des compétitions européennes la saison prochaine. Une prise de position forte qui commence à trouver un certain écho. Selon GP013, le scénario catastrophe ne serait plus envisagé. L’UEFA se dirigerait plutôt vers une sanction légère, sous la forme d’une amende ou d’un simple rappel à l’ordre. Une issue qui permettrait à l’OM de conserver sa place en Ligue Europa et d’aborder la saison 2026-2027 avec beaucoup plus de sérénité.

Cette décision pourrait également débloquer le dossier Bruno Genesio. L’ancien entraîneur du LOSC attend notamment de connaître avec certitude le statut européen du club avant de finaliser son arrivée. Ces derniers jours, plusieurs points restaient encore à régler entre les deux parties, mais la participation à une compétition continentale constituait l’un des éléments majeurs de sa réflexion. Si la tendance se confirme officiellement, les discussions pourraient rapidement s’accélérer.

Une excellente nouvelle pour le mercato

Au-delà du cas Genesio, la validation de la présence marseillaise en Ligue Europa représenterait un atout majeur pour le recrutement estival. Disputer une compétition européenne reste un argument de poids pour attirer de nouveaux joueurs et convaincre certains cadres de poursuivre l’aventure sur la Canebière. Dans un marché particulièrement concurrentiel, cette visibilité continentale pourrait faire la différence sur plusieurs dossiers.

L’OM reste toutefois dans l’attente d’une communication officielle de l’UEFA. Tant que celle-ci n’est pas tombée, la prudence reste de mise. Mais après plusieurs semaines d’incertitude, le climat semble clairement s’éclaircir du côté de Marseille. Et si les informations relayées ces dernières heures se confirment, le club phocéen pourrait bientôt pousser un immense soupir de soulagement.