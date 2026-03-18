Pronostic Aston Villa – LOSC : la messe est dite pour les Dogues ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale retour de Ligue Europa entre Aston Villa et le LOSC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Comme en barrages contre l’Étoile Rouge de Belgrade, le LOSC s’est incliné sur la plus petite des marges à domicile à l’aller face à Aston Villa (0-1). Les Dogues vont maintenant devoir réaliser un exploit ce jeudi (21h) sur la pelouse des Villans pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

Ligue Europa – Aston Villa vs LOSC

Jeudi 19 mars 2026 · 21h · Villa Park

Aston Villa : capitaliser sur l’avantage acquis

Les Villans abordent cette rencontre avec un léger ascendant psychologique grâce à leur succès à l’aller. Même si leur forme récente est irrégulière en championnat, l’expérience européenne et la qualité individuelle de l’effectif restent des atouts majeurs.

Aston Villa devrait adopter une approche prudente tout en profitant des transitions rapides et des coups de pied arrêtés pour gérer son avantage. Le collectif anglais est capable de conserver son score et de contrer les Dogues, surtout dans un stade réputé pour son ambiance intense.

LOSC : relever le défi à l’extérieur

Pour Lille, la mission s’annonce ardue mais pas impossible. Les Dogues devront marquer au moins un but pour rester dans la course, et idéalement deux pour assurer la qualification directe. Leur force réside dans leur discipline défensive et leur capacité à exploiter les espaces laissés par l’adversaire.

Bruno Genesio pourra compter sur des joueurs offensifs capables de faire la différence en contre-attaque ou sur phases arrêtées. La confiance acquise lors de la victoire contre l’Étoile Rouge pourrait servir de moteur pour tenter de renverser la situation à l’extérieur.

Les confrontations récentes

Les deux équipes se sont déjà rencontrées à plusieurs reprises en compétitions européennes récentes. Lors de la saison 2024-2025, Aston Villa avait éliminé Lille aux tirs au but après une double confrontation intense. Ce passé ajoute une dimension stratégique et psychologique au match retour de cette saison.

L’historique des 5 rencontres entre les deux équipes :

LOSC : 2 victoires

Aston Villa : 2 victoires

Match nul : 1

Les compos probables

La compo probable d’Aston Villa : Martinez – Bogarde, Konsa, Torres, Digne – Onana, Douglas Luiz – Sancho, Rogers, Buendia – Watkins.

Absents : Kamara, Tielemans (blessés), Alysson, Madjo (non inscrits).

Incertain : Cash (blessé).

La compo probable du LOSC : Özer – Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud – Bentaleb, Bouaddi – Mukau, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud.

Absents : Caillard, Touré, Sahraoui, E. Mbappé, Igamane (non inscrits car blessés), Broholm (non inscrit par choix).

Incertains : André, Perrin (blessés).

Les joueurs à suivre

Ollie Watkins (Aston Villa) : Seul buteur du match aller, l’attaquant anglais reste la menace numéro 1 pour la défense lilloise. Sa vitesse, son placement et son sens du but font de lui un joueur capable de faire la différence sur chaque occasion. Son efficacité pourrait permettre aux Villans de sécuriser leur qualification.

Olivier Giroud (LOSC) : L’attaquant français, doté d’une expérience considérable en compétitions européennes, sera la principale arme offensive des Dogues. Sa capacité à s’imposer dans la surface, à jouer en pivot et à conclure des centres pourrait être décisive pour relancer Lille dans ce match retour.

Les tendances des cotes : Aston Villa favori

Issue Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire Aston Villa 1,59 Unibet Favori du match Match nul 3,95 Unibet Stable Victoire Lille 4,80 Unibet Outsider

Probabilités implicites approximatives :

Aston Villa : 63 %

Match nul : 25 %

Lille : 21 %

Les bookmakers accordent un net avantage à Aston Villa, grâce à son but inscrit lors du match aller et à l’avantage du terrain. Cependant, Lille reste en mesure de créer la surprise, notamment si Olivier Giroud trouve la faille dans la défense anglaise. L’écart des cotes reflète donc un duel où les Villans partent favoris, mais où le match pourrait rester indécis jusqu’aux derniers instants.

Pronostic pour Aston Villa – LOSC

Aston Villa ou nul : L’équipe anglaise possède l’expérience et la solidité pour se qualifier, même si Lille se montre dangereux en contre.

: L’équipe anglaise possède l’expérience et la solidité pour se qualifier, même si Lille se montre dangereux en contre. Plus de 1,5 buts dans le match : Les deux équipes ont des profils offensifs capables de créer des occasions ; un score avec au moins deux buts est probable.

Scores possibles

1-1 : Lille revient au score mais la qualification reste incertaine, prolongations possibles.

: Lille revient au score mais la qualification reste incertaine, prolongations possibles. 2-1 pour Aston Villa : Les Villans exploitent les contres et conservent leur avantage pour passer en quarts.

Cette confrontation retour promet d’être intense et stratégique, avec un LOSC obligé d’attaquer et un Aston Villa capable de gérer son avance tout en frappant en contre. Le match pourrait bien se décider sur un ou deux détails offensifs.