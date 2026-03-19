À LA UNE DU 19 MAR 2026
[20:48]ASSE : Laurent Batlles en deuil
[20:41]L’OL se fait refroidir par le Celta Vigo et quitte l’Europa Ligue, les notes
[20:21]OM : Aguerd pourrait rejouer d’ici la fin de saison !
[20:07]Les compos du LOSC et du RC Strasbourg avant leurs matches européens
[20:03]Le FC Barcelone surclasse la Pep Team, le PSG et le Real Madrid !
[19:45]ASSE : pas de chambrage made in OL samedi dans le Chaudron !
[19:25]PSG : Dembélé apparaît dans une superproduction attendue par le monde entier !
[19:09]OM Mercato : la Premier League lorgne la priorité estivale de Benatia, le RC Lens à l’affût
[18:50]RC Lens : Deschamps laisse la porte ouverte à Udol
[18:28]RC Lens : le groupe pour Angers avec des absences majeures
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Les compos du LOSC et du RC Strasbourg avant leurs matches européens

Par Raphaël Nouet - 19 Mar 2026, 20:07
💬 Commenter
Bruno Genesio heureux après la victoire du LOSC à Rennes.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

A 21h, le LOSC sera en déplacement à Aston Villa en 8es de finale de l’Europa League alors que le RC Strasbourg accueillera Rijeka en Conférence League. Voici les onze de départ.

Objectifs similaires pour le LOSC et le RC Strasbourg, ce soir en Coupes d’Europe, mais challenges pas aussi relevé pour les Alsaciens que pour les Nordistes. Battus 1-0 chez eux par Aston Villa, les Dogues doivent créer l’exploit à Birmingham pour espérer prendre part aux quarts de finale de l’Europe. Les Strasbourgeois, eux, ont fait le plus dur en allant s’imposer à Rijeka (2-1) la semaine dernière. Un nul ce soir à la Meinau suffirait à les envoyer en quarts de la Conférence League. Voici les compositions d’équipe des deux clubs.

LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Alexsandro, Mbemba, Perraud – Mukau, Bouaddi, Bentaleb, Correia – Giroud.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

RCSA : Penders – Doukouré, Högsberg, Omobamidele, Ouattara – El Mourabet, Barco – Yassine, Enciso, Godo – Panichelli.

Ligue EuropaLOSCRC Strasbourg

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue Europa, LOSC, RC Strasbourg