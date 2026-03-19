A 21h, le LOSC sera en déplacement à Aston Villa en 8es de finale de l’Europa League alors que le RC Strasbourg accueillera Rijeka en Conférence League. Voici les onze de départ.

Objectifs similaires pour le LOSC et le RC Strasbourg, ce soir en Coupes d’Europe, mais challenges pas aussi relevé pour les Alsaciens que pour les Nordistes. Battus 1-0 chez eux par Aston Villa, les Dogues doivent créer l’exploit à Birmingham pour espérer prendre part aux quarts de finale de l’Europe. Les Strasbourgeois, eux, ont fait le plus dur en allant s’imposer à Rijeka (2-1) la semaine dernière. Un nul ce soir à la Meinau suffirait à les envoyer en quarts de la Conférence League. Voici les compositions d’équipe des deux clubs.

LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Alexsandro, Mbemba, Perraud – Mukau, Bouaddi, Bentaleb, Correia – Giroud.

RCSA : Penders – Doukouré, Högsberg, Omobamidele, Ouattara – El Mourabet, Barco – Yassine, Enciso, Godo – Panichelli.