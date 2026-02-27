À LA UNE DU 27 FéV 2026
[16:34]OM Mercato : un gros départ se confirme, Marseille veut se consoler avec un ancien du RC Lens
[16:13]FC Barcelone : Flick lâche une annonce sur son avenir et fait un aveu sur le PSG
[15:48]FC Nantes : Centonze dévoile le pari fou de Kantari qui a tout changé
[15:40]Pronostic Metz – Stade Brestois : un pas de plus vers la L2 pour les Messins ?
[15:20]ASSE Mercato : la recrue rêvée pour l’OM s’annonce chez les Verts ! 
[15:00]FC Barcelone Mercato : la nouvelle priorité absolue de Flick a fuité !
[14:39]Un joueur inattendu du FC Nantes met Greenwood (OM) et Thauvin (RC Lens) à l’amende !
[14:30]Pronostic Lorient – AJ Auxerre : une nouvelle victoire des Merlus pour rêver du Top 6 ?
[14:20]ASSE Mercato : un ex chouchou des Verts pour remplacer Tagliafico à l’OL ?
[14:00]OM Mercato : le RC Lens, invité surprise pour la succession de Balerdi !
Ligue Europa : l'OL et le LOSC fixés, le tableau complet des 8es de finale 

Par Bastien Aubert - 27 Fév 2026, 13:26
💬 Commenter
Les 8es de finale de la Ligue Europa ont été tirés : l’OL affrontera le Celta Vigo quand le LOSC croisera le fer avec Aston Villa.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue Europa, qui s’est tenu ce vendredi 27 février à Nyon (Suisse), a notamment déterminé les adversaires des deux clubs français encore en lice. L’Olympique Lyonnais affrontera le Celta Vigo, tandis que le LOSC se verra jouer face à Aston Villa.

Grâce à sa première place au classement, Lyon disposera de l’avantage du match retour à domicile, et fera face à un adversaire qui avait terminé la phase de Ligue à la 16e place. De son côté, le LOSC, deuxième club français en lice, tentera de confirmer sa solidité retrouvée grâce à Olivier Giroud et Nathan Ngoy. Les matches seront programmés les 12 et 19 mars prochains, la programmation exacte sera communiquée plus tard dans la journée.

Les affiches des 8es de finale :

Genk – Fribourg

Bologne – Roma

Ferencvaros – Braga

Stuttgart – Porto

Panathinaïkos – Betis

Nottingham Forest – Midtjylland

Celta – OL

LOSC – Aston Villa

