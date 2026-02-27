Ligue Europa : l’OL et le LOSC fixés, le tableau complet des 8es de finale 

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Les 8es de finale de la Ligue Europa ont été tirés : l’OL affrontera le Celta Vigo quand le LOSC croisera le fer avec Aston Villa.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue Europa, qui s’est tenu ce vendredi 27 février à Nyon (Suisse), a notamment déterminé les adversaires des deux clubs français encore en lice. L’Olympique Lyonnais affrontera le Celta Vigo, tandis que le LOSC se verra jouer face à Aston Villa.

Grâce à sa première place au classement, Lyon disposera de l’avantage du match retour à domicile, et fera face à un adversaire qui avait terminé la phase de Ligue à la 16e place. De son côté, le LOSC, deuxième club français en lice, tentera de confirmer sa solidité retrouvée grâce à Olivier Giroud et Nathan Ngoy. Les matches seront programmés les 12 et 19 mars prochains, la programmation exacte sera communiquée plus tard dans la journée.

Les affiches des 8es de finale :

Genk – Fribourg

Bologne – Roma

Ferencvaros – Braga

Stuttgart – Porto

Panathinaïkos – Betis

Nottingham Forest – Midtjylland

Celta – OL

LOSC – Aston Villa