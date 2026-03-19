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OL – Celta Vigo : la compo des Gones est là

Par Raphaël Nouet - 19 Mar 2026, 17:34
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Paulo Fonseca avant le coup d'envoi du match entre Le Havre et l'OL.
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Fort de son match nul (1-1) à Balaidos la semaine dernière, l’OL va tenter de battre le Celta Vigo ce soir pour accéder aux quarts de finale de l’Europa League. Voici le onze retenu par Paulo Fonseca.

Les rencontres s’accumulent pour l’Olympique Lyonnais, la fatigue aussi mais il y a une mission à mener à bien avant la trêve internationale qui fera du bien aux organismes : se qualifier pour les quarts de finale de l’Europa League. Les Gones ont fait un bon pas, jeudi dernier, en allant décrocher un nul mérité (1-1) sur la pelouse de Balaidos. Il faut désormais finir le travail, à partir de 18h45, au Groupama Stadium face à un Celta Vigo qui réalise une très belle saison en Liga (6e) et qui a des arguments à faire valoir. Voici la composition retenue par Paulo Fonseca pour ce choc.

OL : Lyon : Greif – Mata, Niakhaté, Tagliafico – Kango, Morton, Tolisso, Abner – Nartey – Endrick, Yaremchuk.

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Le calendrier de fin de saison de l’OL

19/03 : OL-Celta Vigo (8es de finale retour de l’Europa League)
22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)
09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League
12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)
16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League
19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)
30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League
03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)
07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League
09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
20/05 : Finale de l’Europa League

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