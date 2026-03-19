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FRANCE

OL Mercato : Lyon tient déjà son premier gros coup à 6,5 M€

Par Louis Chrestian - 19 Mar 2026, 12:20
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Et si l’Olympique Lyonnais réalisait une très belle opération financière… sans même attendre l’été ? Prêté en Espagne, Martin Satriano brille sous ses nouvelles couleurs et pourrait rapidement permettre à l’OL d’encaisser jusqu’à 6,5 millions d’euros. Une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca, en pleine réflexion sur son futur effectif.

Un pari déjà gagnant pour Lyon

L’OL avait pris les devants en levant l’option d’achat de Martin Satriano auprès du RC Lens pour un montant de 5 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter 1 million de bonus, ainsi qu’un pourcentage de 10 % sur une éventuelle plus-value.

Un investissement rapidement valorisé grâce à un choix stratégique : envoyer l’attaquant uruguayen chercher du temps de jeu ailleurs.

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Une renaissance éclatante en Liga

Prêté à Getafe CF, Martin Satriano n’a pas tardé à se relancer. En seulement 9 matchs de La Liga, il a déjà inscrit 3 buts.

Mieux encore, il s’est illustré en inscrivant le but de la victoire face au Real Madrid début mai (1-0), un exploit qui a marqué les esprits.

Ses performances lui ont même permis d’être élu joueur du mois de février par son club, preuve de son adaptation express et de son impact immédiat.

Une option d’achat à 6,5 M€ déjà dans toutes les têtes

Initialement prêté gratuitement (avec un possible bonus de 300 000 €), Satriano dispose surtout d’une option d’achat fixée à 6,5 millions d’euros.

Au vu de ses débuts convaincants, tout laisse à penser que Getafe pourrait rapidement lever cette option. Une opération qui permettrait à Lyon de réaliser une plus-value quasi immédiate.

Un passage contrasté à Lyon

Arrivé en septembre dernier, Martin Satriano aura disputé 19 matchs sous les couleurs lyonnaises, pour 3 buts inscrits, dont un doublé remarqué face au FC Nantes lors du match des 75 ans du club.

Un bilan mitigé, qui n’a pas empêché le club de croire en son potentiel et de tenter ce montage intelligent.

Une belle bouffée d’air pour Fonseca

Dans un contexte où chaque rentrée d’argent compte, cette opération pourrait offrir une marge de manœuvre précieuse à Paulo Fonseca pour préparer le prochain mercato.

Entre choix sportifs et équilibre financier, l’OL pourrait bien avoir trouvé là un coup gagnant… sans prendre de risque.

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