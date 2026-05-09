ASSE : avant Amiens, les Verts ont balayé le RC Lens

Avec une affluence moyenne de 31 446 spectateurs au stade Geoffroy-Guichard cette saison, l’ASSE signe un record historique et relègue au second plan le RC Lens.

L’ASSE continue d’écrire l’histoire, cette fois en dehors du terrain. Comme communiqué par le club ce samedi, 39 772 supporters se rendront dans le Chaudron ce soir face à Amiens, ce qui signifie que les Verts affichent une moyenne impressionnante de 31 446 spectateurs à domicile, un record absolu pour la Ligue 2.

Dans un contexte où l’ASSE peut encore monter directement en Ligue 1, le public stéphanois répond présent comme rarement en deuxième division. Le stade Geoffroy-Guichard confirme une nouvelle fois son statut de place forte du football français.

Cette performance s’inscrit dans une dynamique déjà folle depuis le début de saison, où l’ASSE dépasse régulièrement les 30 000 supporters par match, un niveau digne de certaines affiches de Ligue 1, voire de compétitions européennes.

Le Chaudron plus brûlant que jamais

Au-delà du simple chiffre, c’est toute une culture populaire qui s’exprime. Même en Ligue 2, Saint-Étienne continue d’attirer des foules massives, avec des pics dépassant les 35 000 spectateurs sur certaines rencontres.

Cette fidélité confirme une tendance déjà visible ces dernières saisons : le club stéphanois reste l’un des plus suivis de France, indépendamment de son classement sportif.

Le record de 2013-2014 du RC Lens désormais dépassé

Pendant longtemps lors de ses années noires, le RC Lens a incarné la référence en matière d’affluence en Ligue 2, notamment grâce à son mythique stade Bollaert-Delelis et une ferveur populaire reconnue dans tout le pays.

Mais cette domination historique appartient désormais au passé en deuxième division. Si Lens a longtemps détenu des records de fréquentation en Ligue 2, notamment avant son retour durable dans l’élite, l’ampleur actuelle de Saint-Étienne redéfinit complètement les standards. Pour rappel, le record détenu par le RCL était de 31 016 spectateurs de moyenne lors de la saison 2013-2014.