Stade Rennais Mercato : Haise veut piquer une piste très prestigieuse à l’ASSE

Le nom d’Ewen Jaouen continue d’agiter le mercato français. Alors que le gardien du Stade de Reims est suivi par la Premier League et l’ASSE, le Stade Rennais serait désormais dans la course.

Le mercato autour d’Ewen Jaouen prend de l’ampleur. Gardien prometteur du Stade de Reims, estimé entre 15 et 20 millions d’euros, le jeune portier de 20 ans attire déjà des clubs anglais comme Newcastle, Brighton et Tottenham. Son profil moderne, sa taille (2m) et sa progression rapide en font l’un des gardiens les plus suivis de sa génération.

Mais une nouvelle information vient rebattre les cartes. Sur les réseaux sociaux, le très suivi Jonathan35001 affirme que le Stade Rennais de Franck Haise serait également positionné dans le dossier. Une sortie qui ajoute une dimension supplémentaire à une rumeur déjà très dense.

Une concurrence qui s’intensifie autour du portier rémois

De son côté, ce n’est pas la première fois que l’ASSE est associée à Ewen Jaouen. Le club forézien suit de près le gardien depuis plusieurs semaines, dans l’optique d’un éventuel remplacement de Gautier Larsonneur.

Mais l’entrée supposée de Rennes change clairement le rapport de force. Le club breton, habitué à se positionner sur des jeunes talents à fort potentiel, viendrait compliquer les plans stéphanois sur un dossier déjà jugé coûteux.

Rennes contre l’ASSE, un duel déséquilibré ?

Le débat autour du prix est aussi relancé. Le montant évoqué, entre 15 et 20 millions d’euros, interroge certains observateurs, surtout pour un gardien encore en phase de confirmation au haut niveau.

C’est d’ailleurs ce que souligne Jonathan35001, estimant qu’un tel investissement pour un gardien encore en développement peut sembler élevé pour certains clubs français, notamment l’ASSE, moins armée financièrement que ses concurrents européens ou même que Rennes.

Un dossier qui dépasse la Ligue 1

Avec Newcastle, Brighton et Tottenham déjà à l’affût, le dossier Jaouen dépasse désormais le cadre national. Le Stade Rennais et l’ASSE semblent pour l’instant davantage dans une logique de positionnement que de passage à l’action immédiat.

Mais dans un mercato où les jeunes gardiens à fort potentiel sont rares, le moindre mouvement peut tout accélérer.