ASSE : excellente nouvelle pour Le Mans, les Verts peuvent trembler pour la montée !

Pour son déplacement à Bastia, Le Mans pourra compter sur un groupe quasiment complet.

Lors de la 34e et dernière journée de Ligue 2, Le Mans et l’AS Saint-Étienne vont se livrer ce samedi soir un duel à distance pour décrocher la deuxième place, synonyme de montée directe en Ligue 1. Deuxièmes avec 59 points, les Manceaux se déplaceront sur la pelouse du SC Bastia, tandis que les Verts, troisièmes avec 57 unités, recevront la lanterne rouge, Amiens.

Seuls deux absents pour Le Mans contre Bastia

Mauvaise nouvelle pour l’ASSE, Le Mans disposera de son groupe quasiment au complet pour affronter les Bastiais. Seuls Nicolas Kocik et Jean Vercruysse, blessés jusqu’à la fin de saison, seront absents. C’est ce qu’a annoncé ce jeudi l’entraîneur du MUC, Patrick Videira, en conférence de presse d’avant-match.

« J’ai tout le monde à ma disposition, à part bien sûr Jean Vercruysse, qui devrait avoir l’aval de reprendre la compétition dans les prochains jours. On ne prendra pas de risque avec Jean cette année. Nicolas Kocik, qui a fini sa saison, ne sera pas là non plus. »