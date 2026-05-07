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ASSE Mercato : Kilmer Sports avance sur une première recrue !

Par Fabien Chorlet - 7 Mai 2026, 13:40
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Enzo Bardelli

L’ASSE serait en discussions avancées avec le milieu de terrain de Dunkerque, Enzo Bardeli, pour une arrivée libre cet été.

Cela fait maintenant de nombreux mois que l’AS Saint-Étienne est intéressé par Enzo Bardeli sur le marché des transferts. Et d’après les dernières échocs, le club forézien surveillerait toujours de près le milieu de terrain de Dunkerque, d’autant qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club nordiste.

L’ASSE discute avec Bardeli

Selon les informations du journaliste Frédéric Sougey, l’intérêt de l’ASSE pour Enzo Bardeli ne faiblirait pas et les discussions entre les deux parties avanceraient plutôt positivement. Même en cas de non-montée des Verts en Ligue 1, le club stéphanois aurait toutes ses chances pour recruter le joueur de 25 ans, auteur de 9 buts et 6 passes décisives cette saison en Ligue 2.

Toutefois, l’AS Saint-Étienne serait loin d’être seul dans ce dossier puisque Lorient, Troyes, Getafe ou encore Levante seraient également intéressés à l’idée de récupérer gratuitement l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2.

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