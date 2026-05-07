RC Lens Mercato : Leca prêt à relancer une ancienne piste de l’OM ?

Cet hiver, le RC Lens aurait tenté de recruter le latéral droit français du PSV Eindhoven, Kiliann Sildillia.

Lors du dernier mercato hivernal, le RC Lens, alors en quête de renforts en défense, aurait manifesté son intérêt pour le latéral droit du PSV Eindhoven, Kiliann Sildillia, un temps également ciblé par l’Olympique de Marseille. Une information révélée par TransferFeed. Mais le PSV aurait rapidement fermé la porte à un départ de l’ancien joueur de Fribourg cet hiver, mettant ainsi un terme aux rumeurs autour d’un possible transfert en Artois.

Le RC Lens prêt à revenir à la charge pour Sildillia ?

Le RC Lens et son directeur sportif, Jean-Louis Leca, pourraient-ils revenir à la charge cet été pour le Français ? La question mérite d’être posée puisque le club lensois, quasiment assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions, devra renforcer l’effectif de Pierre Sage afin de bien figurer sur la scène européenne tout en confirmant ses ambitions en championnat.

Arrivé l’été dernier au PSV Eindhoven après cinq ans passés à Fribourg, Kiliann Sildillia réalise une saison convaincante aux Pays-Bas avec 2 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée en 24 matchs disputés toutes compétitions confondues.