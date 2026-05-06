Pierre Ménès s’est livré sur sa perception de l’OM la saison prochaine après un exercice tumultueux.

La saison prochaine de l’OM pourrait être bien plus compliquée que prévu. Dans un contexte déjà tendu sur le plan sportif, les inquiétudes s’accumulent désormais autour de la situation financière du club. Et Pierre Ménès n’a pas hésité à dresser un constat particulièrement alarmant sur l’avenir de l’Olympique de Marseille.

Les dettes effrayent Pierre Ménès

Selon plusieurs éléments, le club phocéen ferait face à un déficit important, dépassant les engagements pris auprès de l’UEFA en 2022 sur les trois derniers exercices. Une situation qui pourrait entraîner des conséquences lourdes, allant jusqu’à une possible exclusion des compétitions européennes si les règles du fair-play financier venaient à être strictement appliquées.

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a livré une analyse sans détour de la situation marseillaise. « Il y a plus de 100 millions d’euros de déficit, McCourt semble plutôt disposé à couper le robinet. Il y a des retours de prêt, des joueurs avec option d’achat, il va falloir lever les options. Il y a déjà 30 ou 35 millions d’euros à sortir », a-t-il expliqué, mettant en avant une pression financière très forte sur les prochains mois.

« Tout est en place pour que le cirque continue »

L’ancien chroniqueur de Canal+ va même plus loin en évoquant une structure fragilisée à tous les niveaux. « Tu as un président novice, tu n’as pas de directeur sportif et tu n’as pas d’entraîneur. Je pense que tout est en place pour que le cirque qu’on voit actuellement continue la saison prochaine. C’est extrêmement inquiétant et ce n’est drôle pour personne. Le football français a besoin d’un OM fort. C’est une mauvaise nouvelle pour tout le monde », a-t-il ajouté.

Une prise de position qui relance les débats autour de la gestion du club et de sa capacité à rester compétitif dans la durée, alors que les contraintes économiques pèsent de plus en plus lourd sur le projet olympien. Dans ce contexte, la question de l’avenir de certains joueurs et des choix de mercato pourrait rapidement devenir centrale pour éviter une saison encore plus instable.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)