La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si l’OM traverse une crise sans précédent, le président Stéphane Richard sait déjà qu’il comptera quatre renforts au mercato estival.

L’OM avance dans une atmosphère extrêmement tendue. Entre les critiques autour des résultats, les interrogations sur l’avenir de plusieurs cadres et l’attente énorme des supporters, le club phocéen prépare pourtant activement la prochaine saison. Et une première tendance très forte se dessine déjà du côté du mercato estival : plusieurs joueurs prêtés vont effectuer leur retour à Marseille dans les prochaines semaines.

Quatre retours de prêts à l’OM !

Selon Massilia Zone, quatre éléments vont revenir dans le groupe olympien après la fin de leurs prêts respectifs. Neal Maupay, Bamo Meïté, Ulisses Garcia et Derek Cornelius devraient ainsi réintégrer l’effectif marseillais cet été. La raison est simple : leurs clubs actuels n’ont pas levé les options d’achat prévues dans les accords conclus avec l’OM. Un scénario qui oblige désormais la direction marseillaise à trancher rapidement sur leur avenir.

Dans un contexte économique et sportif délicat, ces retours ressemblent presque à de nouvelles recrues pour Stéphane Richard. Le président olympien sait que l’OM devra reconstruire une partie de son effectif avec des moyens maîtrisés. Récupérer plusieurs joueurs sous contrat pourrait donc offrir des solutions immédiates au staff marseillais.

Le dossier Neal Maupay sera particulièrement observé. L’attaquant conserve une certaine cote malgré une saison contrastée et pourrait encore avoir une carte à jouer dans la rotation offensive marseillaise selon le futur projet sportif mis en place. Même constat pour Derek Cornelius et Ulisses Garcia, deux profils capables d’apporter de l’épaisseur dans un secteur défensif qui a souvent souffert cette saison. Quant à Bamo Meïté, son retour pourrait également redistribuer les cartes au sein de l’arrière-garde de l’OM.

Harit, seul départ vraiment acté ?

En revanche, un joueur semble déjà se diriger définitivement loin de Marseille. Toujours selon Massilia Zone, Amine Harit devrait poursuivre son aventure du côté de la Turquie. Basaksehir serait en effet disposé à lever son option d’achat afin de conserver le milieu offensif marocain. Une opération qui permettrait à l’OM d’alléger sa masse salariale tout en récupérant une indemnité bienvenue dans un été qui s’annonce mouvementé.

Car à Marseille, le chantier promet d’être colossal. Entre les départs possibles, les retours de prêt et les nombreuses décisions attendues sur l’effectif, Stéphane Richard entre déjà dans une période décisive. Les prochaines semaines pourraient totalement redessiner le visage de l’OM version 2026-2027. Et dans cette reconstruction annoncée, ces quatre retours ressemblent déjà aux premières pièces du puzzle marseillais.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)