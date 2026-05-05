Les relations entre Medhi Benatia et le vestiaire de l’OM sont de plus en plus électriques après la lourde défaite à Nantes (0-3).

Le climat devient de plus en plus explosif à l’OM. Après la lourde défaite à Nantes (0-3), qui a laissé des traces profondes dans le groupe, une fracture semble désormais s’installer entre la direction sportive et le vestiaire olympien. En première ligne, Medhi Benatia, dont l’influence et les méthodes seraient de plus en plus contestées en interne.

Une rupture progressive avec le vestiaire de l’OM

D’après Foot Marseille, un véritable fossé s’est creusé entre Medhi Benatia et une partie du groupe marseillais. Le directeur du football de l’OM ne bénéficierait plus du même soutien qu’à son arrivée, et les relations avec plusieurs joueurs se seraient nettement dégradées. En interne, certains évoquent un point de non-retour déjà franchi, alimenté par des désaccords sur le recrutement, la gestion du projet sportif et les choix organisationnels.

D’un côté, un sentiment de frustration grandit chez certains joueurs, qui ne se reconnaîtraient plus totalement dans la direction prise. De l’autre, une perte d’adhésion aux méthodes et aux décisions prises par Benatia semble s’installer progressivement.

Une mise au vert pour tenter de recoller les morceaux

Dans ce contexte tendu, l’OM a programmé une nouvelle mise au vert dès ce lundi à la Commanderie, dans la foulée de la défaite à Nantes. Aucune date de fin n’a été fixée pour le moment : le programme sera ajusté au jour le jour en fonction de l’évolution de la situation et de l’état d’esprit du groupe. L’objectif est clair : tenter de resserrer les liens et de retrouver une unité minimale avant les deux dernières rencontres de la saison.

Sportivement, les Marseillais doivent encore gérer deux matchs cruciaux pour conclure leur exercice. Mais en coulisses, l’ambiance est loin d’être apaisée, et la situation actuelle interroge sur la capacité du club à finir la saison dans un climat stable. La question est désormais ouverte : l’OM peut-il réellement renouer avec un vestiaire qui semble de plus en plus éloigné de sa direction sportive ? Une fin de saison sous haute tension s’annonce du côté de la Commanderie.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)