Recruté par l’OM dès sa première apparition sous le maillot marseillais, Hamed Junior Traoré (26 ans) en a fini de sa saison.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent à l’OM. Alors que le club phocéen traverse une crise profonde, Habib Beye a perdu un nouveau joueur cette saison. Selon La Provence, Hamed Junior Traoré souffre d’une lésion à l’adducteur droit qui l’oblige à déclarer forfait pour les deux derniers matches. Une mauvaise nouvelle d’autant plus frustrante que l’OM avait rapidement décidé de lever son option d’achat, et ce dès sa première apparition officielle avec le club. Une décision forte de la direction marseillaise, convaincue par son profil et son impact potentiel dans l’effectif d’Habib Beye. Mais l’élan a été stoppé net.

Fin de saison pour Traoré

Arrivé pour apporter de la créativité et de la percussion dans le secteur offensif, Traoré n’aura finalement pas eu le temps de s’installer durablement dans la rotation. Sa blessure vient compliquer les plans du staff marseillais à un moment clé de la saison, alors que le club reste engagé dans une lutte intense pour ses objectifs sportifs. Ce coup d’arrêt oblige désormais l’OM à revoir une partie de son organisation offensive. Le club comptait sur sa polyvalence pour apporter des solutions dans les derniers mètres, notamment dans un effectif où la concurrence reste forte mais où les options peuvent vite se réduire en cas de pépins physiques.

Un coup dur en plus pour l’OM

Pour Traoré, cette blessure représente aussi un contretemps important dans son adaptation au projet marseillais. Recruté pour s’inscrire dans la durée, il va désormais devoir passer par une phase de récupération avant de pouvoir réellement lancer son aventure sur la Canebière. Du côté du club, l’investissement de 7,5 M€ reste assumé, mais ce début de parcours rappelle une réalité bien connue à Marseille : la moindre recrue est immédiatement exposée à une pression et à des attentes élevées, où chaque détail compte. L’OM va désormais devoir composer sans lui pour la fin de saison.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)