OM : l’IA dévoile le nouveau prix de vente du club

Alors que la valeur de l’OM fait débat, l’IA a réévalué le prix de vente du club dans un contexte sportif et économique incertain. Résultat : une estimation bien loin du milliard évoqué en coulisses.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour d’une possible vente de l’Olympique de Marseille ne cessent de prendre de l’ampleur. Si son propriétaire, Frank McCourt, espérerait récupérer jusqu’à 1,2 milliard d’euros en cas de cession, la valeur réelle du club semble bien éloignée de ce montant.

Il y a un mois et demi, ChatGPT estimait déjà que l’OM se situait plutôt dans une fourchette comprise entre 450 et 800 millions d’euros. Depuis, la situation sportive du club s’est dégradée, avec des résultats décevants et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions de plus en plus incertaine. Dans ce contexte moins favorable, nous avons de nouveau interrogé ChatGPT afin d’actualiser cette estimation. Voici sa réponse.

Pour l’IA, l’OM vaut désormais aux alentours des 600 M€

L’estimation actuelle de l’Olympique de Marseille autour de 500 à 700 millions d’euros, avec un point d’équilibre proche des 600 millions d’euros, repose sur plusieurs facteurs économiques et sportifs assez concrets.

D’abord, la situation financière du club reste structurellement fragile. Malgré les investissements importants de Frank McCourt depuis son arrivée, l’OM n’est pas un club fortement rentable. Il dépend encore largement des apports de son propriétaire et des résultats sportifs, notamment d’une qualification en Ligue des Champions. Or, sans cette manne, les revenus chutent rapidement, ce qui pèse directement sur la valorisation globale du club.

Ensuite, le contexte du football français joue clairement à la baisse. Les droits TV de la Ligue 1 restent inférieurs à ceux des grands championnats européens, et leur instabilité récente n’incite pas les investisseurs à surpayer un club. À cela s’ajoute un élément clé : l’OM n’est pas propriétaire du Stade Vélodrome, ce qui limite fortement ses revenus liés à l’exploitation du stade (naming, événements, billetterie optimisée), contrairement à d’autres grands clubs européens.

Sur le plan sportif, la dynamique actuelle n’est pas favorable. Une équipe en difficulté, éloignée des places qualificatives pour la Ligue des Champions, voit mécaniquement sa valeur diminuer à court terme. Les investisseurs valorisent beaucoup la stabilité sportive et la capacité à générer des revenus réguliers via les compétitions européennes. L’incertitude actuelle pousse donc à la prudence et tire le prix vers le bas.

Malgré tout, l’OM conserve des atouts majeurs qui empêchent sa valorisation de chuter davantage. Le club bénéficie d’une énorme base de supporters, d’une image forte en France et à l’international, ainsi que d’un potentiel commercial encore important. C’est ce qui permet de maintenir une valorisation solide dans une fourchette haute pour un club français.

En croisant tous ces éléments – fragilité financière, contexte de marché défavorable, incertitudes sportives mais fort potentiel de marque – une estimation autour de 600 millions d’euros apparaît aujourd’hui comme la plus cohérente. C’est un point d’équilibre entre ce que représente réellement le club sur le marché et ce qu’un investisseur serait prêt à payer dans le contexte actuel.