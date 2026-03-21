OM : l’IA fixe le véritable prix de vente du club

Alors que Frank McCourt réclamerait pas moins d’1,2 milliard d’euros pour accepter de cèder l’OM, nous avons demandé à ChatGPT à quel prix le club olympien pourrait être réellement vendu dans les prochains mois.

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont circulé concernant une possible vente de l’Olympique de Marseille. Depuis l’arrivée de Frank McCourt à la tête du club en 2016, la valeur du club phocéen a fortement augmenté, portée par la notoriété internationale du club, ses recettes commerciales et son attrait médiatique.

Selon une information révélée fin février par La Provence, le milliardaire américain pourrait attendre jusqu’à 1,2 milliard d’euros pour céder le club. Face à ce chiffre impressionnant, il est légitime de se demander quel pourrait être le prix réaliste de vente de l’OM dans les prochains mois, en tenant compte à la fois des performances sportives, des finances du club et du marché européen du football professionnel.

Pour l’IA, l’OM vaut en réalité entre 450 et 800 M€

Sur le plan économique, la véritable valorisation de l’Olympique de Marseille repose sur plusieurs critères : ses revenus annuels, son historique de pertes, la force de sa marque et les droits télévisés qu’il perçoit. Selon différentes estimations indépendantes, cette valorisation se situerait plutôt entre 450 et 550 millions d’euros. Malgré des recettes importantes, les pertes accumulées et les résultats financiers récents limitent considérablement la valeur réelle du club.

Le montant évoqué par Frank McCourt, autour de 1,2 milliard d’euros, relève davantage d’une valorisation spéculative. Ce chiffre prend en compte non seulement le prestige de l’OM et la fidélité de sa base de supporters, mais aussi le potentiel commercial et stratégique pour un investisseur ambitieux. Dans un scénario plus réaliste, la vente du club pourrait se situer entre 450 et 800 millions d’euros, en fonction des performances sportives, de l’évolution des revenus et de l’intérêt concret des acheteurs potentiels.

En résumé, 1,2 milliard d’euros reste un chiffre extrêmement optimiste, bien au‑delà des méthodes classiques d’évaluation des clubs européens. La valeur “standard” de l’OM se situe donc nettement plus bas, mais dans le cadre d’une offre exceptionnelle provenant d’un investisseur très motivé, ce montant pourrait théoriquement être atteint.