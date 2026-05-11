OM : Lorenzi débarque à Marseille… avec Beye comme première victime ?

Après avoir longtemps semblé proche de l’OGC Nice, Grégory Lorenzi a finalement bel et bien choisi l’OM !

L’OM tient son futur directeur sportif ! Selon L’Équipe, Grégory Lorenzi va bien rejoindre le club phocéen dans les prochains jours afin de finaliser son arrivée à Marseille.

Longtemps annoncé du côté de l’OGC Nice, le dirigeant du Stade Brestois 29 a finalement été séduit par le projet porté par le futur président marseillais, Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions au 1er juillet.

Lorenzi avec des pouvoirs élargis sur l’ensemble du secteur sportif

À 42 ans, Grégory Lorenzi s’est imposé comme l’un des dirigeants les plus respectés du football français. Arrivé à Brest après sa carrière de joueur, l’ancien défenseur corse a participé à la transformation spectaculaire du club breton, passé de la Ligue 2 à une qualification historique pour la Ligue des champions ces dernières saisons.

À Marseille, Lorenzi devrait disposer de pouvoirs élargis sur l’ensemble du secteur sportif. L’OM souhaite lui confier les clés du recrutement et de la stratégie sportive afin de reconstruire un projet cohérent après une saison agitée en interne.

Beye plus que jamais en danger

Le dossier du futur entraîneur sera également entre ses mains. Alors que le départ d’Habib Beye semble se préciser, le futur directeur sportif pourrait rapidement orienter le club vers un technicien français afin de lancer une nouvelle dynamique sportive. Plusieurs pistes circulent déjà en coulisses.

Autre élément important dans ce dossier : Grégory Lorenzi ne devrait pas arriver seul en Provence. Comme à Brest, son frère Yannick Lorenzi pourrait intégrer la cellule de recrutement marseillaise dans un rôle de scout. Une organisation familiale et structurée qui avait largement contribué à la réussite du projet brestois ces dernières années.

Ce choix marque aussi une volonté forte de l’actionnaire Frank McCourt de “franciser” l’organigramme du club et de reconnecter l’institution avec son identité footballistique. Après la nomination annoncée de Stéphane Richard à la présidence, l’arrivée de Lorenzi confirme le début d’une nouvelle ère à Marseille.